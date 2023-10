ATE presiona por mejoras salariales para municipales del interior

La realidad económica no deja de golpear los bolsillos en especial de los trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, En procura que estos, en el caso puntual de los municipales del interior catamarqueño, logren una actualización, este lunes se concretó una reunión entre el secretario general de ATE y el intendente reelecto de Pomán, Francisco Gordillo. Al respecto, Ricardo Arévalo, indicó a La Unión que esta instancia se dio en vista que esta era una de las comunas donde no se había cerrado un incremento para los trabajadores.

Al dar detalles, el gremialista adelantó que la propuesta de la municipalidad fue de un incremento del 20%. A esto han sumado los delegados de ATE otros items, tales como “la recategprización y la actualización de la antiguedad. Todo eso, más la propuesta oficial del aumento, van a ser tratados la semana que viene en otra reunión”.

Arévalo comentó luego que estas mismas gestiones se realizaron con la comuna de Chumbicha, acotando en cuanto al panoráma general que “todo no marcha bien”. “De acuerdo a los números de la inflación y como los precios se nos actualzan todos los días y como no todos los días podemos recuperar la pérdida del poder adquisitivo, entonces eso no lleva a un atraso”.

En este punto el secretario general de ATE apuntó a la Provincia y sentenció: “Queremos pedir que las recomposiciones salariales que van para los empleados públicos, también se haga de manera inmediata con los municipios, para que así no sean los últimos en derechos. Ellos no son trabajadores extraños, son trabajadores formales y en ese sentido los salarios tienen que ser igualitarios”.