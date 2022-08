Audiencia pública de las Termas de Fiambalá: el bloque de diputados de la UCR apuntó falencias

Con la presencia de los diputados Natalia Herrera, Alejandra Pons y Luis Lobo Vergara, se desarrollo la audiencia este fin de semana. Hubo una importante participación y un abrupto cierre de la misma cuando hacia uso de la palabra el diputado Lobo Vergara.

Muchos vecinos hicieron sus preguntas las cuales no fueron debidamente evacuadas, según refieren desde la oposición. “Esto generó molestia y mientras se marcaba que las imágenes no correspondían con la realidad y tampoco se sabía a ciencia cierta donde van a estar las nuevas piletas. Tampoco se aclaro si la audiencia pública responde el requerimiento de la ley de expropiación o si es una actividad de la municipalidad. Se requirió que en la zona expropiada no se habiliten hoteles o cabañas que compitan con los inversores fiambalenses”, indicaron los diputados radicales.

Mediante comunicado señalaron “es necesario evaluar la utilidad del gasto atento que no se incrementa la capacidad del Complejo”.

Recordemos que el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles realizó la audiencia pública atinente a la obra de puesta en valor del Complejo Termal de Fiambalá. La misma, que se realizó en el Centro Cultural Municipal, contó con una gran participación de la comunidad que se interiorizó de los detalles de los trabajos que se realizarán y valoró el proyecto.