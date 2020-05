Aumento de tasas para grandes contribuyentes para auxiliar a los sectores más afectados

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, confirmó la decisión municipal de incrementar la alícuota de tasas municipales a grandes contribuyentes, como entidades bancarias e hipermercados, al tiempo que exceptuará de otros compromisos a quienes más afectados resultan con la pandemia, en una medida que apunta a equilibrar la situación.

“Esta semana, va a estar ingresando un proyecto con excepciones tributarias. Nos venimos reuniendo con representantes de distintos sectores económicos de la sociedad civil. Nos estuvimos reuniendo con la gente del sector turístico, agencias de viaje, hoteles, bares, también algunos sectores culturales que están siendo muy golpeados por esta pandemia. Algunos rubros que se dedican a la parte deportiva, como gimnasios, y otros de la economía social: antes del jueves vamos a estar presentando un proyecto de ordenanza para exceptuarlos de algunas tasas y estamos viendo el tiempo y también la inclusión de otros rubros”, explicó el jefe comunal.

Saadi señaló que “lo pensamos para sectores que no están trabajando actualmente y para los que están muy golpeados. Los hoteles están realmente complicados, muchos bares también. Hay un estudio y vamos a definir rubro por rubro, para apoyar a los que no pudieron acceder a las ayudas de Nación, para patronales y monotributistas. Nosotros queremos llegar a aquellos rubros que no son alcanzados por esas medidas”.

“Es tremenda la caída de la coparticipación nacional, ya ronda cerca del 60 por ciento, y también cayó la recaudación provincial y municipal. Por eso, se aumentaron las alícuotas de tasas para grandes contribuyentes como bancos e hipermercados, espacios en los que trabajamos mucho, por ejemplo, con la limpieza y los operativos en las entidades bancarias para facilitar los pagos. Entendemos que deberán hacer un esfuerzo aquellos grandes sectores a los que les fue mejor en la pandemia, para colaborar con quienes no les fue bien”, indicó.