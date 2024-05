Baigorri pidió respaldar a Milei: "Hay que darle las herramientas para que continúe su plan de gobierno"

En diálogo con la Unión Digital, el diputado Fernando Baigorri se refirió al discurso de Milei por el 25 de Mayo, “Las expectativas siguen en ese sentido el presidente trabajando por la Unidad Nacional y hemos podido ver en su nueva convocatoria el pedido a las diferentes fuerzas políticas para que le aprueben la Ley Bases que permita continuar con su plan económico”, expresó el Diputado Baigorri

También agregó, “ Tenemos la presunción quizás que no todas las leyes son perfectas, tal cuál salió a expresarse también Mauricio Macri pero de todos modos el mismo desde su lugar esta pidiendo que se apoye, porque necesitamos darle las herramientas al presidente para que pueda continuar con su plan de gobierno”.

Crítica el cobro del plus médico y pedido actualización de honorarios

El diputado expresó su opinión sobre el controvertido cobro del plus médico, calificándolo de injusto para los trabajadores. Baigorri señaló que la práctica persiste debido a la falta de políticas sanitarias que permitan actualizar los honorarios médicos de acuerdo con las prestaciones brindadas.

“El plus médico me parece injusto que lo pague el trabajador y está vigente aún porque hay falta de políticas sanitarias que permitan una actualización de los honorarios médicos acordes a las prestaciones que se brindan. De ese modo, una consulta que debería estar alrededor de los $13.000, la obra social de la provincia la está pagando $7.000”, explicó

Baigorri subrayó que, mientras no haya una decisión política por parte del gobierno para mejorar los salarios de los profesionales de la salud, el cobro del plus médico continuará. “Mal llamado plus porque en realidad es un ajuste de honorarios”, añadió Baigorri, destacando que el término “plus” oculta la realidad de la situación: la insuficiencia de los pagos actuales para cubrir los costos de las consultas médicas.