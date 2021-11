Barot pidió trabajar para regular los nombramientos masivos en los municipios

El senador Raúl Barot quien en el próximo 10 de diciembre cumple su mandato y asumirá como intendente de Los Altos habló sobre la situación política que atraviesa su departamento y también se refirió a los pases a planta permanente y nombramientos masivo que habría otorgado el saliente intendente Rafael Olvera del Frente de Todos.

El futuro jefe comunal destacó el trabajo de los jóvenes, del sector de los independientes, de los peronistas que fueron dejados de lado por Olveira y de los radicales que trabajaron para fortalecer “Unidos por Santa Rosa” partido que lo llevó al triunfo electoral en los comicios del 14 de noviembre último.

“Teníamos muchas cosa en contra, íbamos con un partido municipal nuevo y propio, con boleta corta y la gente tomo la decisión de acompañarnos” comenzó diciendo el saliente legislador provincial.

Afirmó que fue elección difícil porque sabía que se enfrentaba el poder político y económico que llevaba 20 años de vigencia.

“Creo que la gente respaldó prácticamente con los mismos resultados que tuvimos en las PASO. La gente nos dio su voto de confianza, sabíamos que no iba a ser fácil desde el momento que comenzamos a hablar con compañeros que están el PJ pero que no estaban dentro del gobierno principal, con mi equipo de trabajo e invite también a sectores independientes que se han involucrado y han tenido un rol importante en esta elección y a un sector del radicalismo que no estaban a gusto donde estaban y que los invite a que participemos de esta elección. Nos unimos e hicimos un frente para poder para poder pelear la intendencia. Es importante tener alternancia en los distintos cargos legislativos y ejecutivo, para lograr que en esa alternancia comiencen a aparecer nuevas caras que le brinden en un proceso electoral esperanza a la gente y una alternativa distinta a la que venimos teniendo. Los partidos políticos deben hacer una lectura sobre la alternancia”, sentenció.

Al tiempo que agregó: “Antes de la elección tenía plena comunicación con el Gobernador (Raúl Jalil) y con la presidenta del partido del PJ (Lucia Corpacci), sin el respaldo de Corpacci y Jalil hubiera sido todo más difícil aún. Cuando plantee la situación política que atravesaba el municipio que como todos saben, el intendente Olveira venia del FCyS en 2017 hizo alianza con el Frente de Todos y bueno lamentablemente todos los que eran funcionarios de él pasaron a integrar el Frente de Todos y la mayoría de los peronistas quedaron aislados del gobierno municipal. A partir de ahí, me tocó en 2019 pelear la senadura, ya era hora que el peronismo de la jurisdicción de Los Altos se junte y logremos”. El futuro jefe comunal reafirmó su permanencia al PJ y descartó crear un sector nuevo.

Barot habló sobre el pase a planta permanente y nombramientos masivos que habrían sido otorgados por parte de quienes dejan el poder y dijo que la situación que ocurre en Los Altos, también paso lo mismo en Paclín, Valle Viejo, Recreo. “Creo que hay ser prudente y que hay aprender a ganar y a perder, atino que la Legislatura provincial comience a trabajar sobre los vacios legales que tiene la Ley 4640 que es la ley orgánica de municipios. Tienen que haber un marco de previsibilidad a partir de los cambios de gestiones. La transición es un proceso que tiene que estar normado en función de cuidar los recursos del estado”, expresó.

En esa línea, aclaró que habló con Olveira y que el 10 de diciembre se realizará el acta de traspaso. Opinó que las acciones que tome Olveira hasta esa fecha son facultades que le corresponden por sigue siendo el Intendente hasta el 10 diciembre y que luego se analizará cual será la situación.