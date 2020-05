Barrionuevo anunció ayuda a gastronómicos y respaldó a Jalil

El secretario general de la UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos y del Turismo de la República Argentina), Luis Barrionuevo anunció el envío de cajas alimentarias a las "seccionales que más lo necesitan" y respaldó al gobernador Raúl Jalil en las reformas que promueve desde el Poder Ejecutivo provincial.

Entrevistado por Radio Valle Viejo, y en relación a las accciones desarrolladas por la UTGRA para paliar los efectos de la cuarentena a raíz de la pandemia de coronavirus, el sindicalista oriundo de Catamarca, indicó que "estamos tratando, en primera instancia, que se cumpla lo que hemos acordado con los empresarios de las distintas cámaras respeto al pago del 25 por ciento del sueldo de nuestros trabajadores, que deben complementar el 50 por ciento que paga el Estado".

"Esta no es una tarea fácil -aseveró-, porque en nuestra provincia (Catamarca) hay muchos empresarios que no tienen registrado a su personal; entonces esa gente está perdiendo ese beneficio que perciben los trabajadores registrados. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, porque cuando se trabaja en negro, el trabajador queda desamparado. Y este caso puntual de la crisis (por el coronavirus) hace que en Catamarca, como otras provincias del Norte, existan muchos trabajadores no registrados, que no se benefician".

Además, apuntó que "por otro lado, estamos llegando con ayuda de alimentos a varias provincias, sobre todo a las seccionales que más problemitas tienen", destacando "el caso de Bariloche, donde hasta estamos mandando leña, que enviamos desde Catamarca, porque allá prefieren la madera del quebracho que mantiene mucho más el fuego".

"Estamos tratando de asistir a los trabajadores de todas las seccionales que están con inconveniente, hasta que esto se pueda normalizar, llegando con la ayuda del sindicato, porque esa es la obligación nuestra", enfatizó Barrionuevo.

Después, volvió a advertir que "nuesto sector cuenta con 45 mil empresas en todo el país, y el cálculo que nosotros hacemos es que después de esta pandemia nos vamos a quedar con la mitad, es decir unas 20 o 25 mil empresas", recalcando que "habrá muchísimos locales que no van abrir más".

Al respecto, el sindicalista afirmó que "como gremio estamos para acompañar a nuestras fuentes de trabajo", comentando que "yo hablo con todos los gobernadores del país, tratando que en las provincias se implemete alguna de excepción en los impuestos y se otroguen créditos blandos, no al 24 por ciento de interés".

"Lo ideal es que a las provincias vayan subsidios con los que se pueda promocionar el turismo, no créditos", puntualizó, porque "a parte de la rigurosidad de los trámites que exigen para sacarlos, pagar el 24 por ciento de interés es imposible de cumplir, ya que están los alquiles de los locales, los gastos fijos...".

"Lo que tenemos que tratar nosotros desde el sindicato -continuó- es que se abran más fuentes de trabajo y cuidar a aquellos empresario que quieran seguir en el rubro, dándoles una mano. Desde el lado nuestro y desde el lado del gobierno. Y esto es de lo que estamos hablando con el gobernador de Catamarca (Raúl jalil), como ya lo hemos hecho en Salta y en Jujuy, con los que podemos implementar un corredor muy importante de todo el NOA argentino, intercambiando nuestras potencialidades y las necesidades lógicas sel sector".

"Y no sólo para salir de esta situación (por la pandemia), sino que es algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo con Raúl (Jalil), porque nuestra provincia necesita intercambiar políticas de integración. Acá tienen que venir iinversiones muy fuertes para que nuestras provinias del norte puedan tener productividad y trabajo", enfatizó.

Sobre la reactivación del sector, Barrionuevo indicó que "en Salta y Jujuy ya se abre la actividad este fin de semana, y en Catamarca, como estuve hablando con Raúl (Jalil), faltaban pocas cositas para aprobar un protocolo de funcionamiento", adelantando que "la semana que viene ya se estaría abriendo todo lo que tiene que ver con la gastronomia. Y ahí tenemos que estar todos trabajando", se comprometió el titular de la UTHGRA.

De todos modos, alertó que "tal vez en un principio no se pueda trabajar a pleno y, seguramente, costará recuperar la actividad por el miedo, las mismas restricciones del protocolo y hasta por la baja en el poder adquisitivo de los clientes", aunque alentando al sector por la circunstancia de que "gracias a Dios y a la Virgen, Catamarca no tiene ningún caso (de coronavirus)".

"Es muy dificil, pero estamos tratando de llevarlo adelante de la mejor manera posible", describió luego, comentando que en la UTHGRA "ya habíamos parado distintas obras por el tema económico, en septiembre del año pasado, y cuando pensábamos que, por las mejoras que se habían dado en el verano, podíamos recomensarlas, en marzo se dio esto (de la pandemia) que nos tiró todo por la borda".

También aludió a las acciones que se propician desde la CGT, donde "todos los dirigetes estamos tatando de conversar con los actores de la vida argentina; con las empresas, la industria, el campo, la Iglesia, algo similr a lo que hizo Duhalde cuando en el año 2000 convocó al Gran Encuentro Argetino y desde ahí volvió a resurgir nuevamente el país, con el trabajo y la producción todos juntos".

"Y esto es a lo que aspiramos ahora desde la CGT, preparandonos para el día depués de esta pandemia, que hoy nos crucifica a todos", reflexionó Barrionuevo.

En este tramo de la entrevista volvió a resaltar que "Raú (Jalil) tiene noción de lo que hay que hacer; hay que profundizar el compre catamarqueño y generar trabajo en serio, de sutentabilidad, para que todo lo que se pueda producir en la provincia se consuma en Catamarca. Y después ver cuáles son los proyectos para producir en Catamarca y, desde acá, podamos exportar".

Seguidamente respaldó las reformas que desde el Poder Ejecutivo promueve el gobernador, afirmando: "Creo que esa reformulación del Estado que está implementando (Raúl) Jalil, se debe hacer sin dejar la gente afuera, y para que todos trabajen", razonando que "Catamarca puede salir adelante, porque es una provincia que no está endeudada como otras".

"Con mucha capacidad, y mucha actitud -añadió-, Catamarca puede salir adelante; yo tengo mucha fe, muchisima confianza en Raúl Jalil, y con el encuentro que están teniendo todos los gobernadores del NOA", insitiendo en que "hay que tener mucha fe, porque ya nos hemos recuperado de otras circunstancias difíciles".

Profundizando en su apoyo a las reformas que impula Jalil, opinó que "hay que adecuarlas", considerando que "también la CGT debe estar donde se resuelvan los problemas, porque después de esto (por el coronavirus) va a venir otra Argentina. Y ahí es donde tenemos que esta también los trabajadores. Y cuando se debata en la Legislatura esta reforma, creo que tiene que participar el moviemento obero", propiendo que "en cada uno de los organimos que se cree debe haber un director, obrero", remarcando que "no tengo duda de que eso también hay que plantearlo".

En ese marco abordó el tema de la movilidad laboral, advirtiendo que "no puede haber 2400 o 2500 personas que cobren de la Legislatura y que no tengan trabajo. Eso deben aceptarlo, serán punteros políticos, todo lo que se quiera; pero tienen dos manos, dos pies y tienen salud, entonces creo que están en condiciones de tabajar en otras áreas, si es que no están cumpliendo nuinguna tarea. Hay que trabajar por el bien de todos", instó Barrionuevo.

"Basta de esperar todo del Estado, hay que producir y generar", acotó el gremialista gastronómico, recordando que "en su momento también dije que es inviable que 8 millones que estamos en la actividad privada tengamos que mantener a 35 millones, es imposible", y recomendó que "lo que hay que buscar es producir yprestarle mucha más atención al sector privado, que es el que en definitva va a invertir y va a ser el geneador de las fuentes de tabajo. Esto es lo que tenemos que hacer".

Y en esa línea afirmó que "Catamaca tiene un potencial infernal; era el sueño que yo no pude cumplir..., no llegué, pero yo tengo mucha fe que Raúl (Jalil) lo va a hacer", se entusiasmó, acotando que "si ha transformado nuestra ciudad Capital, por qué no le voy a tener fe para que, realmente, haga las reformulaciones que se necesitan en la provincia".

Finalmente, consultado sobre las modificaciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo en materia de regalías mineras, coincidió con el gobernador Jalil en ue "hay que cambiarla", expresando que "hay que cambiarla, porque a las riquezas que da la minería hay que contrtrlarlas".

"Yo he recorrido el norte y el oeste de la provinia de Catamarca , fudamentalmente, y no he visto ningún beneficio", aseveró, justificando que "si no controlas se hace dificil", y ejemplificanco con que "hubo intendentes que han invertido con compras en Tucumán, en Salta, y sobre esa guita de la corrupción nunca hubo un control".

"Y no tengo duda de eso; me parece muy bien que exista control en la distribución de las regalías mineras", reiteró, sugiriendo que "los intendentes deben proponer las obras que quieren para sus localidades, pero sus ejecuciones necesitan de un mejor control, para que no volvamos a repetir la historia", conculyó Barrionuevo.