Barrionuevo confirmó que fiscalizará la boleta de Milei y proyectó un piso electoral del 45%

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) fiscalizará la boleta de Javier Milei en 11 provincias, incluida Catamarca. Así lo confirmó el secretario general del gremio Gastronómico, Luis Barrionuevo, tras el acuerdo con el propio candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei.

Este domingo, en las instalaciones del gremio ubicadas en Valle Viejo, se llevó a cabo una reunión entre Barrionuevo y dirigentes libertarios con el fin de armar la logística para ocuparse de todo lo referido a fiscalización de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Básicamente, Barrionuevo ordenó a su tropa ponerse a disposición de La Libertad Avanza para fiscalizar. Una necesidad concreta de un espacio que en las PASO evidenció un operativo sumamente endeble, incapaz de cubrir todas las mesas de votación y, más aún, incapaz de poner un fiscal general en cada escuela de la provincia.

“Vine a hablar con los compañeros que nos van a ayudar a fiscalizar y controlar todo lo que tenga que ver con Milei. Catamarca es una de las 11 provincias que me tocó”, señaló en diálogo con la prensa.

En esa línea, el líder gastronómico prometió “controlar todo lo que sea de Milei”. Y agregó: “Acá hay mucha gente que necesita la boleta y a nosotros eso nos preocupa”.

Por eso, reafirmó: “Queremos que estén las boletas en el cuarto oscuro, eso es lo que nos interesa y lo que vamos a fiscalizar nosotros”.

Barrionuevo también se refirió a la contrapartida negociada con LLA por este empujón logístico que lo ubicaría en lugar decisivo y sensible del Gobierno, en una eventual gestión libertaria. Dijo que por su edad no le interesa liderar ningún ministerio, aunque admitió que “me alcanza con que el presidente sea mí amigo”, como ya sucedió en otras gestiones. “A esta edad mía no quiero participar de ningún ministerio, estoy ayudando a que cambie el país. Lo más importante es que estamos necesitando un cambio. El cambio es para mis hijos y mis nietos. A mí me alcanza con que el presidente sea mí amigo, levantar el teléfono y hablar como lo hice siempre, no quiero cargos”, señaló.

Finalmente, el gremialista recalcó la importancia de su trabajo en las próximas elecciones “porque Milei va a ganar en primera vuelta, y va ser un aluvión”. Y proyectó: “El piso mío va a ser de un 45%”.