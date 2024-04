Duras declaraciones Barrionuevo tildó de “hipócrita” y ”versero” a Milei: "No tiene noción del peligro" El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos alertó que su sector está "en un callejón sin salida". "Hay comercios que están cerrando, si no hay consumo, no hay país”, afirmó.