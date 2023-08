Bazán cuestionó la adjudicación de obras civiles a una empresa riojana

La candidata a senadora por la Capital, Paola Bazán, cuestionó la licitación de la obra de ampliación del Hospital San Juan Bautista, la cual fue adjudicada a la empresa “UMG Compañía Minera SRL” oriunda de la provincia de La Rioja. La obra le costará a la provincia cerca de 3 mil millones de pesos, lo cual representa más del 150 por ciento del presupuesto inicial del proyecto.

“Nuevamente los manejos del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles están bajo un obscuro cono de sombras; me pregunto el por qué surge esta empresa riojana que de un día para el otro se quedó con importantes obras en la provincia, cuando teniendo empresas con capacidad de obra, con capacidad técnica y sobre todo que le dan trabajo a los catamarqueños, el gobierno termina contratando a una firma foránea, que no conocemos y que no tiene la envergadura para llevar adelante una obra de la magnitud y la importancia que representa el Hospital San Juan Bautista”, cuestionó Bazán.

“Nunca nadie dio explicaciones de la 'cartelización de obras'; de las obras adjudicadas llamativamente a empresas de parientes; y ahora, de nuevo, los catamarqueños vamos entregar una obra de casi 3 mil millones a una empresa desconocida; claramente, la transparencia no es la principal virtud del Ministerio de Infraestructura, ni del gobierno de Raúl Jalil”, aseveró.

Para Bazan, “es necesario que el gobierno organice sus prioridades, porque mientras tenemos 44 por ciento de pobreza y decenas de miles de catamarqueños en situación de precariedad laboral, que no tienen los ingresos mínimos para una vida digna, adjudica obras multimillonarias a empresas de otras provincias, que se llevarán esos recursos de los catamarqueños a otras latitudes