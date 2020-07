Belén y Fiambalá, sin casos positivos

El intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, confirmó que 25 hisopados realizados a personas de esa jurisdicción dieron negativo para Covid-19 y pidió a la comunidad extremar los cuidados y ser “cautos”, mas allá de que el departamento no registre aún casos de coronavirus.

“Estamos más tranquilos. Los resultados que se han dado a conocer desde el ámbito de Salud de las 25 personas hisopadas han dado negativo, lo cual nos da cierta tranquilidad a todos, pero debemos seguir trabajando, entre todos cuidarnos, al no contar con ningún caso en Belén”.

En diálogo con un medio radial, el jefe comunal afirmó: “A nuestra jurisdicción no va gente de otras provincias haciendo reparto puerta a puerta. Esta medida se cumple en todo el ámbito de la ciudad de Belén y quiero destacar eso, para eso, para llevar mayor tranquilidad a las ciudadanos. Y los protocolos se están realizando en todos los comercios de Belén”.

Por último, el jefe comunal agregó: “Debemos garantizar la seguridad y salud de cada uno de los habitantes de esta ciudad. Vamos a ser muy cautos con esto, donde debemos controlar muy bien aquellos que vienen desde otros lugares”.



Fiambalá

Por su parte, el COE de Fiambalá informó “que los tres hisopados realizados en la cabecera departamental arrojaron resultados negativos”.

Además, señala que las personas, cuyos resultados de las muestras tomadas fueron comunicadas anoche por el COE provincial, “serán trasladadas con custodia policial hasta la Capital, de donde son oriundos, para continuar allí el aislamiento social”.