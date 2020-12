Berber dijo que el rechazo a su designación no tiene validez y lo calificó como un mamarracho

Luego de que en la última sesión del Concejo Deliberante de Valle Viejo, los concejales de la oposición rechazaran su designación como fiscal municipal, Leronardo Berber, volvió a cuestionar el accionar de los ediles Albertos Barrionuevo, Javier Espinosa y Carlos Luján y los acusó de cometer un “nuevo atropello a las instituciones”.

En diálogo con LA UNION, el fiscal en comisión del municipio chacarero, dejó en claro que el rechazo a su designación “carece de todo valor porque ellos (por los concejales) no pueden mandar el pliego y tratarlo porque al pliego lo tiene que remitir el Ejecutivo y ahí recién ellos lo tienen que tratar”.

La referencia de Berber obedece a que, ante la no remisión de los pliegos al Concejo Deliberante, desde la oposición buscaron suplir la normativa incluyendo ellos mismos el decreto de designación del fiscal municipal y “hacer de cuenta” que ese decreto se asimilaba a un envío de pliegos.

En ese marco, el funcionario municipal señaló que la oposición “utilizó el recinto para agraviar a mi persona cuando ellos están en perfecto conocimiento de las circunstancias y deliberadamente mienten”.

“Hablan un montón de circunstancias referidas a mi persona y no tienen ningún expediente. Por ejemplo, la Carta Orgánica exige más de 5 años de la profesión de abogado, tiene que estar la constancia del Colegio de Abogados en el pliego, como los antecedentes de otros cargos ejercidos, porque se exige que sea avezado en derecho público y todo eso tiene que estar ahí. O sea lo que ellos han hecho ni por asomo se parece a un pliego porque un decreto de nombramiento no es un pliego”, explicó.

Consultado por este medio sobre la validez de lo resulto por el Concejo Deliberante en este tema, Berber dejó en claro que “desde el vamos, eso no tiene ningún tipo de valor, es simplemente un acto teatral para agraviarme pero lejos de hacerlo es la confirmación de mis declaraciones anteriores porque ellos mismos ratifican lo que yo dije sobre la forma en la que ellos se manejan, avasallando las facultades del Ejecutivo y tomando así mismo sus propias facultades del Legislativo”.

Precisamente entre los fundamentos esgrimidos por los concejales para rechazar su designación, figuraban declaraciones periodísticas de Berber que consideraron como una demostración del “desconocimiento de la división de poderes y los principcios republicanos y una falta de respeto a las autoridades electas por el pueblo, como son los concejales”.

Otro de los fundamentos esgrimidos por la oposición es que, según entienden, el fiscal municipal no puede ser designado en comisión mientras dura el período de sesiones ordinarias y que esa facultad solo puede utilizarse cuando el Concejo Deliberante no está funcinando. Sobre este punto Berber dijo que es falsa y que desde la oposición “en ningún momento hacen referencia a cuál es la normativa legal municipal que ellos están invocando para afirmar lo que dicen”. Y explicó que “en la Provincia si hay una ley reglamentaria del fiscal de Estado que establece un término de 90 días para presentar el pliego pero en el caso de Valle Viejo no hay ninguna ordenanza reglamentaria que establezca términos para remitir el pliego, con lo cual ellos proceden con este mamarracho que han hecho pero no hay ninguna normativa municipal al respecto”.

En esa línea, recordó que su antecesor en el cargo, Martín Peralta “estuvo casi un año sin remitirse el pliego. Es muy llamativo que con el fiscal anterior no hayan procedido de la manera que procedieron conmigo y eso denota cierta incomodidad o intranquilidad, producto de que ellos vienen haciendo las cosas mal”.

“Si esto sucediera con la Cámara de Senadores para aprobar los pliegos de un fiscal de Estado sería una cuestión escandalosa pero, como sucede en Valle Viejo, ya estamos acostumbrados a este tipo de atropellos. Pero esto es una locura, institucionalmente hablando”, agregó.

Por último, respecto de los cuestionamientos de la oposición a su valía como profesional del derecho, teniendo en cuenta que fue “aplazado” en el último concurso para jueces camaristas, Berber se defendió diciendo no hay ninguna normativa en la que los concejales fundamenten esa postura. “Es un mamarracho eso, en ningún lugar de la Carta Orgánica establece ese requisito. El requisito es tener cierta antigüedad en la matrícula y experiencia comprobada en derecho público”, señaló y explicó que “hay una malicia total de los concejales porque de 15 jueces, fiscales, secretarios de juzgados penales, 4 hemos aprobamos el examen escrito y yo soy uno de esos. Los concejales hablan de aplazo cuando yo en comparación de jueces y fiscales he aprobado un examen escrito que ellos no han aprobado”. “Entonces ¿qué dejamos para los jueces y fiscales que son funcionarios actuales y que desaprobaron el escrito?”, preguntó.