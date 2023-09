Ante el nuevo índice de precios, el dirigente provincial del MST en el Frente de Izquierda, Daniel Blanes, declaró: “Ante una nueva inflación récord del 12,4%, se necesita un aumento de emergencia en los salarios, jubilaciones e ingresos sociales. El ministro y candidato Massa dice defender los bolsillos de los trabajadores ante la derecha de Milei y Bullrich, pero lo único que hace es devaluar, ajustarnos y dejar correr la estampida de precios. Esto ya no se aguanta, a la gente no le alcanza para comprar alimentos, que son los que más aumentaron porque el gobierno les deja hacer a los empresarios”.

Blanes agregó: “Acá no hacen falta medidas cosméticas, sino de fondo: dejar de pagarle al FMI y aumentar salarios, jubilaciones y programas sociales al equivalente de la canasta familiar indexando por inflación. Eliminar el IVA a los productos de consumo masivo y aplicar impuestos a los ricos y empresarios que viven de la demarcación. También, aplicar la Ley de Abastecimiento y un efectivo control precios por los consumidores y trabajadores, castigando a los formadores de precios que negocian con el hambre. Por esta salida, para enfrentar el ajuste y a la derecha", finalizó.