Boleta Única: oficialismo y oposición no K lograron dictamen en Senado

El oficialismo y la mayor parte de la oposición no kirchnerista lograron este jueves en comisiones del Senado darle dictamen al proyecto de Boleta Única Papel (BUP), que ya tuvo media sanción en Diputados hace dos años. Sin embargo, bloques provinciales propusieron modificaciones y avanzaron con su propio dictamen y, en una jugada inesperada, Unión por la Patria decidió sumarse al dictamen con cambios que, de prosperar eventualmente, regresaría el proyecto a la Cámara Baja, donde podría volver a demorarse su tratamiento. La posibilidad de que se trate la semana que viene en recinto volvió a quedar en suspenso, sin los votos asegurados.

El debate había empezado la semana pasada y continuó este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia. Ya en la última reunión, La Libertad Avanza y parte de la oposición habían intentado avanzar con un trámite rápido sin éxito. Este miércoles la discusión volvió a tensarse.

El dictamen de mayoría estuvo acompañado por LLA, el PRO, la UCR y Cambio Federal (integrado por ex legisladores de JxC) y Unidad Federal (PJ disidente, que incluye al entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador y excandidato presidencial Juan Schiaretti). En el sector del federal también plantean cambios, pero el oficialismo prometió que los planteos se podrían corregir en la reglamentación de la ley.

Sin embargo, la senadora Mónica Esther Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó desde el comienzo de la reunión que plantearía un dictamen con modificaciones. La iniciativa original establece una única boleta con toda la oferta electoral y para todas las categorías, y da posibilidad de votar “lista completa”. La legisladora rionegrina propuso que la boleta única sea por categorías y se elimine la posibilidad de votar boleta completa, que supuestamente perjudicaría a fuerzas provinciales y partidos pequeños que no siempre llevan candidato, por ejemplo, a Presidente.

Unión por la Patria plantea que la Boleta Única no forma parte de la agenda ”de la gente” en estos momentos, que el gobierno busca utilizarla para “distraer a la sociedad de la crisis económica” y que no hay ningún apuro para tratar el proyecto. La iniciativa está frenada hace casi dos años en el Senado y -recuerdan en los demás bloques de la oposición- la media sanción perderá estado parlamentario si no se trata antes de marzo. Es decir, si no fuera aprobado, con o sin modificaciones, el proyecto debería ser tratado desde cero el año que viene.

El plan original del kirchnerismo era avanzar con un dictamen de rechazo, pero durante el debate los senadores K decidieron sumarse al dictamen con “modificaciones” propuesto por Silva. También acompañó el dictamen con cambios el senador del Carlos Omar Arce, del Frente Renovador de La Concordia Social, que responde al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. La discusión anticipó así, al considerar la composición de la Cámara, un difícil tratamiento para el proyecto en el recinto.