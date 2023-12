Bolsonaro visitó a Milei y hablaron de la economía argentina: Va a tener que tomar medidas rápidas

En la previa de la asunción de Javier Milei como presidente, el brasileño Jair Bolsonaro sorprendió esta mañana -minutos después de las 10- al aparecer caminando entre la gente para visitar al próximo jefe de Estado argentino. Lo hizo un rato después de visitar los estudios de Radio Mitre, donde charló durante 40 minutos con Eduardo Feinmann.

En la entrevista, Bolsonaro consideró que “el triunfo de Milei tiene significado para el mundo, que está muy dividido entre izquierda y derecha”. Y al ser consultado sobre cuál era la importancia de esta victoria electoral, fue contundente: “Nosotros defendemos la democracia y la libertad. Yo soy radical en esa cuestión, (los de la izquierda) no son opositores, son enemigos, porque en el fondo lo que quieren es el poder absoluto y robar nuestra libertad”.

En ese sentido, el ex presidente de Brasil recordó su experiencia como mandatario: “Cuando algunos me decían que debíamos dialogar con ellos, yo pregunto, ¿qué países con gobiernos radicales de izquierda dialogan con otros? No lo hacen… Nosotros defendemos la democracia, la libertad, el libre comercio, la buena relación entre los pueblos y algo muy importante que es la autonomía de cada país. En cambio, cuando la izquierda gana solo tiene un objetivo, que es el poder por el poder a cualquier costo, no piensa en su pueblo. Así como Argentina, Brasil también se empobreció con la izquierda”.

En cuanto a sus presencia en la asunción de Milei, Bolsonaro expresó su deseo: “Acepté su invitación y vine aquí a acompañarlo, le pido a Dios que bendiga al pueblo argentino”.

Al salir de la charla, que duró alrededor de una hora, el ex mandatario brasileño dio detalles de la conversación que mantuvieron: “Fue una charla entre amigos, él hizo un breve retrato de lo que vive Argentina. La cuestión más importante es la economía, todo el mundo sabe eso. La escuela de él es la austríaca, va a tener que tomar medidas rápidas porque hay una hiperinflación en el horizonte que él pretende evitar”.

En medio de un enorme revuelo, entre las preguntas de la prensa y los curiosos que pasaban por la zona, Bolsonaro apuntó: “Milei recibe un país en una situación económica crítica, pero tiene esperanza en el equipo que está formando para encontrar un punto de inflexión y que la Argentina vuelva a ser un país económicamente reconocido en el mundo”.

El ex presidente de Brasil llegó esta esta madrugada a Ezeiza junto a una comitiva integrada por más de 60 dirigentes brasileños, entre gobernadores, diputados, senadores y miembros de su familia. El político brasileño asistirá este domingo a la asunción presidencial del líder libertario.

Por su parte, el mandatario de Brasil, Lula da Silva, en cambio, enviará al canciller Mauricio Vieira, que se reunió con Diana Mondino y Daniel Scioli para enmendar las declaraciones electorales de Milei.