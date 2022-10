Brancatelli cruzó a Gabriela Cerruti por Gran Hermano: "Vos le das de comer al Macrismo"

El pasado lunes se estrenó en la pantalla de Telefe Gran Hermano 2022. En la mañana de este jueves 20 de octubre el Gobierno le contestó a Walter Santiago, apodado "Alfa", uno de los participantes, quien aseguró que Alberto Fernández lo había coimeado "un montón de veces".

Fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien negó el supuesto pago de coimas y sostuvo que "no se puede decir cualquier cosa, ni siquiera en este tipo de programas, en donde se crea mucho sentido común colectivo".

Hace minutos, la funcionaria se cruzó vía Twitter con el periodista K Diego Brancatelli. El integrante del panel de Argenzuela, programa que conduce Jorge Rial en C5N, cargó contra Cerruti acusándola de ser responsable de que los dichos de Alfa, a raíz de la desmentida, tengan más repercusión.

"El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada", reclamó Brancatelli, molesto por el accionar del Gobierno. El tuit de Brancatelli y la respuesta de Cerruti

Cerruti le contestó al periodista con una durísima ninguneada: "¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau".

Brancatelli recogió el guante nuevamente y sostuvo que la secretaria de Comunicación y Prensa del Gobierno no entendió lo que él dijo y la acusó de ser funcional al macrismo. "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos". La respuesta de Brancatelli