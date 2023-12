Brizuela destacó el DNU de Milei: "Cambia el paradigma"

El impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia comunicado en la noche de este miércoles por el Presidente de la Nación tiene apoyo en Catamarca. Corresponde a la visión del diputado Adrián Brizuela, quien como libertario no se vio sorprendido por las medidas anunciadas en cadena nacional. El legislador indicó que lo dicho por Javier Milei, tiene relación con lo que se había estado marcando desde la campaña electoral.

En cuanto a las críticas, no solo de la oposición sino también a los cacerolazos, el legislador no se vio sorprendido y deslizó que de lo anunciado no hay que perder de vista “que lo primero es el individuo”. Destacó la baja de la Ley de Alquileres, marcando que lo que estaba vigente “fueron un fracaso total”.