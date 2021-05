Bullrich acusó a un periodista de C5N de organizar un escrache en su casa y el canal lo despidió

El Grupo Indalo despidió al periodista Tomás Méndez de la señal C5N y de Radio 10, tras la denuncia de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich de organizar una nota frente a la puerta de su casa que terminó en un escrache. Méndez agradeció el acompañamiento de los televidentes y dijo que el móvil era “con tono humorístico”. “A partir de este momento se inicia el proceso de desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez”, indicó el grupo mediático a través de un comunicado de prensa firmado por Carlos Infante, director de Contenidos, y Nicolás Bocache, gerente de Noticias.

Según dijo la exfuncionaria, la protesta frente a su domicilio había sido convocada por Méndez a través de su programa en ese canal.

“Hoy circularon mensajes en los que @C5N organizaba un escrache frente a mi casa. Parece que algo le molesta al Gobierno y a sus medios amigos. Ladran, Sancho... Me apenan estos trabajadores que vienen a escracharme de manera malintencionada, convocados por @C5N. Las preguntas tienen que ir a hacerlas a Balcarce 50, no a mi casa”, denunció Bullrich en su cuenta de Twitter. Y completó: “Gracias a todos los vecinos que se jugaron y salieron con sus cacerolas y pancartas, no sólo a apoyarme a mí, sino a defender la democracia y la libertad”.

“La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de la dirigente política”, indica el comunicado compartido a través de las redes sociales del grupo mediático. Además, le pidió “sinceras disculpas a Patricia Bullrich y a la audiencia del canal”.

En su cuenta de la red social Twitter, Méndez minimizó lo sucedido en el domicilio de la presidenta del PRO y se manifestó “orgulloso de haber peleado contra los poderes reales”. Según se viralizó a través de las redes sociales, la convocatoria del programa conducido por Méndez proponía a los taxistas acercarse a la casa de Bullrich para “competir en el horario de (Jorge) Lanata”, bajo la consigna “queremos preguntar”, frase con la que varios periodistas se habían expresado en el programa Periodismo ara Todos en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

“Quiero aclarar varios puntos: Primero, el móvil en lo de Patricia Bullrich era con tono humorístico y parodiando el 'queremos preguntar' de Jorge Lanata. 10 taxistas no hacen un escrache. Segundo, no mostramos dirección ni casa de Bullrich. Tercero, es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios como lo hacen digan que los otros son violentos”, escribió el periodista.

La convocatoria pedía 20 autos para que el periodista Miguel Ponce de León se acercara para que cada conductor le haga una pregunta a la exministra. “Nunca fui ni siquiera imputado en ninguna causa de todas las que me armaron. Estoy orgulloso de haber peleado contra los poderes reales en Argentina durante todo este tiempo y cada vez que pueda lo seguiré haciendo desde el lugar en que esté. Gracias a todos por el apoyo”, completó Méndez en el hilo de Twitter.