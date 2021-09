Bullrich cuestionó la negociación para que el vice de Juan Manzur no asuma la gobernación de Tucumán

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, cuestionó las negociaciones que lleva adelante el gobierno nacional para evitar que el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, asuma la gobernación en reemplazo de Juan Manzur, quien fue designado nuevo jefe de Gabinete. Manzu y Jaldo se encuentran enfrentados polìticamente y el mandatario provincial no quiere dejar la provincia en manos de su vice.

“Presidente: ofrecer cargos a un vicegobernador electo para que el elegido jefe de gabinete Juan Manzur pueda seguir 'controlando' su provincia, es una práctica típica de un poder clientelar. La pagamos con el dinero público y viola la idoneidad constitucional para los cargos”, afirmó Patricia Bullrich en Twitter.

“Presidente: absténgase de entrometerse en el orden legal sucesorio de la provincia con plata de los argentinos. Es una negociación incompatible con la ética que deberían tener un presidente y un gobernador”, señaló Bullrich.

Si bien en un principio Jaldo había dado señales de que aceptaría la propuesta (se le ofreció presidir el directorio del Banco Nación), todo cambió cuando se oficializó la designación de Manzur como flamante jefe de Gabinete de Ministros. Jaldo finalmente rechazó el ofrecimiento, pese a los insistentes llamados que recibió en su celular desde Buenos Aires, incluido uno del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El vicegobernador también rechazó un ofrecimiento para ser secretario de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación.

Anoche, a través de Twitter, el vicegobernador tucumano “felicitó” a su principal adversario interno por su nuevo cargo, en un mensaje con más carga de ironía que de sentimiento. “Felicitamos y valoramos la actitud del gobernador @JuanManzurOK en estos momentos difíciles de asumir como jefe de Gabinete en el gobierno de nuestro presidente @alferdes y nuestra vicepresidenta @CFKArgentina, poniéndonos a disposición en lo que haga falta” , escribió Jaldo en su mensaje.

La decisión de Jaldo

En declaraciones al diario tucumano La Gaceta cuando ya sonaba como inminente la designación de Manzur en el gabinete nacional, Jaldo había adelantado que está dispuesto a asumir al frente del Poder Ejecutivo provincial, tal como manda el artículo 91 de la Constitución Provincial “en caso de muerte, renuncia, enfermedad, ausencia u otro impedimento del Gobernador”.

“El hecho de que el presidente y la vicepresidenta se hayan fijado en un gobernador como Manzur para confiarle el máximo cargo en el gabinete, habla bien de lo que se viene haciendo en la provincia. Nos hemos salvado de la ola amarilla gracias a la interna. Ahora tenemos que tener la habilidad y un gesto de grandeza para unir al peronismo. Si a mí me toca hacerme cargo del Poder Ejecutivo, lo asumiré. No tengo inconvenientes ni impedimentos, mucho menos temor. Me haré cargo transitoriamente hasta que el gobernador decida su vuelta. Cumpliré mi rol institucional, el de vicegobernador, y soy plenamente consciente que ese ejercicio es transitorio”, argumentó Jaldo durante la entrevista.

Ayer por la tarde, Jaldo confirmó a la prensa que el lunes asumirá la Gobernación en reemplazo de Manzur mientras dure su licencia para estar al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. “Voy a hacer respetar la Constitución. El trámite que viene es convocar el lunes a la Legislatura para otorgarle la licencia al gobernador”, dijo Jaldo, quien aclaró que asumirá el rol de titular del Poder Ejecutivo esa misma jornada.