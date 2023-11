Bullrich denunció irregularidades en algunas mesas y no sabe si irá al búnker de Milei

Patricia Bullrich votó en las elecciones balotaje 2023, y advirtió sobre irregularidades en algunas de las mesas con las boletas de La Libertad Avanza y no confirmó su presencia en el búnker de Javier Milei para recibir esta noche los resultados del proceso electoral.

“Hemos planteado la importancia de que la democracia continúe, se profundice y es lo más importante que tenemos en este día, que la Argentina pueda votar un cambio que los argentinos merecemos”, señaló luego de votar.

La presidenta del PRO denunció irregularidades en las boletas: “En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y en algunos lugares del interior del país, están apareciendo boletas sin número o con números cambiados. Les cambian el número de la lista”.

“Están apareciendo boletas de las PASO y se está haciendo una presentación para que se tome en cuenta algo fundamental que siempre ha tomado en cuenta nuestra justicia y nuestra cámara nacional electoral que es que se respete la voluntad popular”, señaló.

Por esto solicitó que esos votos sean tenidos en cuenta: “Pedimos que no sean recurridos esos votos, sino que se den por válidos porque eso es mera picardía. La gente va y encuentra una boleta, quizás no sabe cuál es el número y no tiene por qué saberlo. Queremos que esto se pueda corregir a las 18 cuando cierre el comicio y se abran los sobres”.

“Yo no voy a hablar por lo que va a hacer Javier Milei. El va a ser su propio vocero. Esta es una elección en la que La Libertad Avanza y el PRO, y también parte de Juntos por el Cambio, han hecho un esfuerzo enorme por una fiscalización inédita”, destacó Bullrich sobre el proceso electoral.

En ese sentido, la ex candidata a presidenta remarcó que el 100% de las mesas de todo el país están cubiertas por la oposición y que hay fiscales “a la espera de ser llamados”. “Ha habido una respuesta muy importante de la ciudadanía a cuidar el voto y eso es importante”, señaló.

Con respecto al recuento de votos del balotaje, opinó: “No debería ser una jornada larga porque son dos boletas. El conteo es muy fácil. La transmisión es un sistema fácil. No debería ser larga, entre las 20 y las 21 tendríamos que tener terminada la elección”.

“Espero que mañana sea un día en el que la gente tenga la esperanza que hace cuatro años no tiene”, añadió Bullrich, quien al mismo tiempo no confirmó su presencia en el búnker de la Libertad Avanza para esta noche.