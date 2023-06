Bullrich se diferenció de Larreta y rechazó incorporar a Schiaretti a JxC

En el marco de los rumores y negociaciones para incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti a Juntos pro el Cambio, la titular del PRO en uso de licencia y candidata presidencial, Patricia Bullrich, rechazó esa posibilidad. “Una cosa es ampliar y otra cosa es amontonar. El 25 tenemos una elección en Córdoba. Hoy tenemos 88 lugares donde competiremos contra Schiaretti”, expresó . “La gente está con una confusión enorme. Estas cosas de último momento, donde aparecen debates en el medio de la nada, lo único que genera es una mescolanza de políticos para políticos y no una propuesta de cambio para la ciudadanía”, añadió en CNN radio.

“No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba, que esta peleando para ganarle a Schiaretti que está hace 24 años en el poder. No vamos a retroceder en la necesidad de un cambio profundo en Córdoba”, insistió Bullrich. “El acuerdo de gobernabilidad se puede hacer sin destruir todo en Córdoba. El resto no está en discusión, sino cómo hacemos con nuestra gente ahí. Si hacemos eso, la vamos a perder”, analizó.

“Parece algo más ligado a la necesidad de algunos dirigentes de traer cualquier aliado por situaciones de amistad que de discutir seriamente cómo se construye una colación política con capacidad de triunfo”, pareció apuntar, aunque sin nombrar, a los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (UCR).

En ese contexto, continuó: “Yo me enteré por los diarios de esto, algunos quieren decidir sin discutir. Nosotros no estamos planteando un ruido, estamos trabajando dentro de JxC. Ruidos de quienes están tratando de ver cómo dan vuelta una elección cuando la sociedad sabe que la fuerza que represento es la que tiene más volumen, mas claridad en las ideas y más apoyo popular”.

Al mismo tiempo, cuestionó: “Quienes están ofreciendo entrar a JxC, ¿qué leyes votaron con el kirchnerismo?, ¿cuál es la claridad de lo que van a hacer en el futuro?, ¿Qué es, un acuerdo de cúpulas que tenemos que romper para demostrar que nos votaron todo en contra como sucedió en este último tiempo?, ¿qué garantía tenemos de que es una construcción del cambio?”.