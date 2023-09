Bullrich dijo que anunciará un cargo especial para su posible Gabinete

Mientras define el rumbo de su campaña, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que en los próximos días anunciará un cargo "especial" para su futuro Gabinete, si llega a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre.

"No es Ministerio, no es estructura, es una filosofía. Consideramos que lo más golpeado en Argentina en los últimos años ha sido el ser humano, la familia argentina, porque sentimos que la gente llora, que está desesperada, que no ve un horizonte y que siente que su país está destruido", contó en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, sostuvo que su equipo se encuentra trabajando en "todos aquellos que son elementos que hacen al ser humano", los cuáles tienen que ver con la educación, la cultura y el acceso al deporte, para que las personas "sientan que están recibiendo, se están capitalizando, que están mejor y que tienen como defenderse por la vida".

Sin embargo, no adelantó quién será el dirigente que esté a cargo de esta área particular. "Esto es por encima de la estructura, sin cargo, es una mirada, una persona especial que se va a dar a conocer, que va a ser un sistema en el cual vamos a cuidar a las personas, las familias y jubilados que están solos para que sientan que el país no es una amenaza sino un lugar para vivir", expresó.

Al ser consultada respecto a las primeras medidas que tomará si es electa presidenta, sostuvo que uno de los ejes estará apuntado a bajar la inflación, una de las principales preocupaciones de la sociedad, y deslizó una crítica al plan económico de Javier Milei.

"Vamos a ir de menor a mayor, no estamos preparando un plan para 25 años", dijo en una clara alusión al programa de La Libertad Avanza. Y agregó: "Estamos preparando un plan para que mañana, el 11 de diciembre, la gente empiece a ver que nos ocupamos de lo principal que es bajarle la inflación, para eso vamos a presentar un presupuesto que no tenga déficit, porque ni bien tiene déficit, ahí viene la inflación", señaló.

La candidata presidencial de JxC también contó algunos detalles de su encuentro con Tom Sargent, Premio Nobel de Economía en 2011, considerado todo un especialista en la inflación, a quien conoció en su viaje del año pasado a los Estados Unidos.

"Sangent me dijo 'Patricia vas por buen camino, ahí, metele en el déficit, que no haya déficit. Todo gasto que es improductivo sacalo, la gente te lo va a agradecer, porque cuando vaya al supermercado va a ver que el producto está estable', y cuando empiece a sentir la estabilidad va a salir de esa zona de toxicidad, de nervios en la que estamos los argentinos", contó sobre el diálogo con el economista.

Este lunes por la tarde, la candidata opositora encabezara un encuentro con sus equipos de Gobierno, coordinados por Alberto Forhig, para continuar con la diagramación de la estrategia de campaña rumbo a las generales de octubre, donde la candidata aseguró estar competitiva.

"Diría que es una elección totalmente abierta, pero estoy convencida que JxC está en ese balotaje. No sé con quien, depende, aunque es difícil con Massa gobernando y dándole malas noticias a la gente", agregó.

En ese sentido, sostuvo que se ve más compitiendo en una eventual segunda vuelta con el líder de La Libertad Avanza, porque el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria "está muy destruido".

Allí, le dejó un mensaje al actual diputado libertario y le pidió que ordene su "oferta económica", porque la de su espacio está "clara".

"Milei le dijo a la gente una cosa distinta a la que va a hacer, los jóvenes le creyeron que van a cobrar en dolares y ahora dice que en dos años, o tres años", señaló.

El nuevo Juntos por el Cambio

Durante la entrevista, la exministra de Seguridad volvió a correr a Mauricio Macri de la escena y asegurar que existe una nueva coalición conformada por dirigentes jóvenes. "Tenemos que mirar para adelante, somos un nuevo JxC que ha logrado ganar mas provincias que nunca en la historia, que está por ganar Santa Fe, Chaco, que ganó en San Luis, San Juan, Chubut, con una alianza en Santa Cruz. Tenemos una nueva generación de gente que salió a caminar las calles, buscar votos y convencer a la gente", enfatizó.

Sin embargo, sostuvo que ninguno de los dirigentes va a quedar fuera, porque "todos son importantes". Al ser consultada por el rol del expresidente en un eventual gobierno suyo, respondió que "estará dentro".

"Pero una de las cosas que queremos plantear y es muy importante es que queremos hablarle a la gente. No queremos hablar de Mauricio, de Patricia, sino un equipo de JxC, que sale con los botines puestos convencido que es la única fuerza capaz de gobernar Argentina", concluyó.