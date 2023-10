Bullrich prometió indemnizar a las víctimas de los ataques de Montoneros

En pleno fuego cruzado con Javier Milei sobre su pasado, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich prometió que indemnizará a las víctimas militares y civiles de la violencia armada de las organizaciones revolucionarias peronistas y de izquierda ocurridos durante los años setenta.

A través de un posteo con el título “Un acto de Justicia”, Bullrich publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter): “A 48 años del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, me comprometo a llevar adelante el primer día de mi gobierno las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles”. “Este acto de justicia pondrá fin a tantas demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno. Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar”, completó la ex funcionaria de Cambiemos.

El anuncio retoma el aniversario del 5 de octubre de 1975, cuando una treintena de militantes de Montoneros ingresó con ayuda de un soldado infiel al Regimiento 29 en busca de armas y de provocar un impacto psicológico, político y en la opinión pública. En el ataque hubo 24 muertos, doce por cada lado (entre activistas combatientes y personal militar), y murieron tres civiles ajenos a la acción.

Si bien Bullrich no proporcionó detalles específicos sobre cómo se llevaría a cabo este proceso de indemnización ni los recursos que se destinarían a ello, la promesa cae en un contexto donde la discusión sobre la historia reciente y la violencia política de los años setenta se metió de lleno en la campaña presidencial.

La publicación de Patricia Bullrich en su cuenta oficial de X

La tensión entre Milei y Bullrich por el pasado

Días atrás, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) había calificado a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri como “una montonera tirabombas”. “Ella ha puesto bombas en jardines de infantes, participaba de una organización terrorista, estuvo 9 meses presa en Devoto”, fustigó en declaraciones al canal A24.

En respuesta esos dichos, Patricia Bullrich presentó una demanda en la Justicia por calumnias e injurias, al afirmar que las acusaciones de Milei son “falsas y maliciosas”. En su denuncia, Bullrich afirmó que nunca estuvo involucrada en actos relacionados con la colocación de explosivos en jardines de infantes y que no existen registros de tales atentados en Argentina, lo que demuestra el error del libertario.

La dirigente del PRO asegura que las acusaciones de Milei buscan difundir información falsa sobre su persona y desacreditarla en el contexto de una campaña electoral, con el objetivo de influir en la percepción de la ciudadanía. Ahora bien, los delitos de calumnias e injurias, según lo tipificado en el Código Penal de la Nación, solo conllevan penas de multas, ya que la condena a prisión fue eliminada años atrás.

La disputa entre Patricia Bullrich y Javier Milei se acrecentó en el último tiempo en la previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Antes, ambos candidatos mantuvieron una relación cordial hasta el inicio de la campaña momento en el que algo se rompió entre ellos.

El diputado nacional aseguró que la dirigente de Juntos por el Cambio le clavó “un puñal por la espalda” y la responsabilizó por un momento de tensión que vivió durante un acto en la AMIA. Acusó además a Guillermo Yanco, esposo de la candidata, por operaciones políticas en contra de su figura. Bullrich reaccionó: “Que no se meta con mi marido, cuando se meten con su hermana a él no le gusta”.

En diversas entrevistas realizadas antes las primarias, Bullrich reconoció un pasado militante en las filas del peronismo, aunque precisó que solo fue parte de la Juventud Peronista (JP). “Yo asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista que reivindicaba a Montoneros, pero creo ser una de las pocas argentinas que hizo una autocrítica sobre el mal que le hace la violencia a la política, yo no reivindico a la generación diezmada, todo lo contrario”, reflexionó.