Bullrich respaldó a Milei: "Un triunfo de Massa sería la continuidad del peor gobierno"

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció este miércoles su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre frente a Sergio Massa y enfatizó que "cuando la patria está en peligro, todo está permitido".

"La urgencia nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo con Sergio Massa", lo que "implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que conduciría a la decadencia final", planteó.

La exministra de Seguridad habló en una conferencia de prensa, tras el encuentro privado que mantuvo con los principales referentes del PRO, entre los que estuvieron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Bullrich aclaró que el apoyo es en nombre de ella y de Petri, y no de todo Juntos por el Cambio. "Nosotros no queremos hacer un debate en Juntos por el Cambio, venimos acá con la responsabilidad de haber tenido que llevar adelante una elección y la responsabilidad en nuestras espaldas de 6 millones 200 mil ciudadanos que nos votaron", añadió.

La exfuncionaria reveló que mantuvo un encuentro con Milei antes de tomar la decisión: "Nos perdonamos mutuamente". Aunque evitó dar detalles del encuentro privado, sí contó que hubo un "perdón" respecto a expresiones críticas vertidas en la campaña. "Tuvimos una charla respecto a lo que habían sido estas declaraciones y en el ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos", añadió.

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio anunció su apoyo a Javier Milei y enfatizó que "cuando la patria está en peligro todo está permitido". Consultada sobre si este apoyo implicaba un acuerdo para co-gobernar con La Libertad Avanza, respondió: "Acá no hay pacto, acuerdo o un dialogo de co-gobierno".

"Si gana el kirchnerismo, Juntos por el Cambio va a una disolución total, porque ya conocemos las prácticas de aprietes, extorsiones, ingobernabilidad a la que intentan llevar a las provincias y a las municipalidades", añadió Bullrich.

Y añadió: "Hay distintas opiniones. Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno sino un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio".

La dirigente del PRO sostuvo que "hay que aunar fuerzas para un objetivo superior" aunque admitió que con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, tienen "diferencias" que no ocultan. "Estamos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina. Representamos parte de ese cambio y tenemos obligación de no ser neutrales", subrayó, no obstante, Bullrich en conferencia de prensa acompañada por Luis Petri, en la que aclaró que no se presentan "en representación de sus partidos".

En medio de la conferencia de prensa, Milei celebró el apoyo de Bullrich en sus redes sociales con el meme de un león abrazado con un pato. pic.twitter.com/YefKdgWQC5 — Javier Milei (@JMilei) October 25, 2023



La excandidata presidencial remarcó, durante toda la conferencia de prensa, que la postura la realizaban asumiendo la responsabilidad de haber sido la fórmula de JxC a la que votaron 6.200.000 personas.

De esta manera, reconoció que hay diferencias de pensamiento dentro de la coalición opositora y también dentro de cada partido que la integra: el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

"Venimos acá a dar un mensaje a los argentinos, la necesidad de que Argentina no continúe por la vía de la corrupción, la criminalidad, de un país que cada vez se va a parecer más a los sistemas feudales que nos rodean, a la desinstitucionalización, y la construcción de una pobreza manejada de una manera indignante y de una sociedad que realmente cada vez conocemos menos con cero movilidad social y sin crecimiento", sentenció.

Por su parte, Petri, excandidato a vicepresidente de JxC, también habló de las diferentes posturas y el debate político dentro del espacio rumbo a la segunda vuelta. "Lo más trascendente es dar libertad de acción, más allá que el rival a vencer es el kirchnerismo que representa un modelo hegemónico que busca perpetuarse en el poder. Nos inclinamos por la fórmula por Milei a título personal y como fórmula", agregó el compañero de Bullrich.

Una vez concluida la conferencia, Bullrich subió a su cuenta de X (antes Twitter) el texto que leyó con los 11 puntos que "se necesitan para que Argentina salga adelante".

El posteo fue acompañado por un mensaje, en el cual repitió: "Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla".

"Con Luis Petri ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y de la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo que significa Sergio Massa", agregó.