Burgos plantea una mejora salarial que "no pierda con la inflación"

Al ritmo de las últimas medidas económicas y del impacto de las mismas, los gremios aceleran nuevas paritarias, en pos de lograr mejoras salariales. En nuestra provincia, ya hicieron punta UPCN y ATE, y ahora desde el sector salud hacen lo propio. En este caso es ATSA, que en el marco del Congreso provincial del gremio, va a analizar la cifra que va a solicitar a la Provincia. La definición se va a dar pasado el mediodía.

Mientras tanto y en la previa, Leonardo Burgos, secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores sanitarios del sector privado, se refirió a la urgencia de la recomposición salarial. En diálogo con La Unión mencionó lo necesario de revisar los salarios y deslizó el tema de los saqueos, como consecuencia de las post PASO. “Se ha generado esta devaluación, que ha derivado en una remarcación de precios, faltante de mercadería en muchos lugares, en nuestro interior profundo mucho más y hasta saqueos. Sobre esto esperamos que no sigan, se controlen y que el ministro Massa y candidato a Presidente de Unidos por la Patria, a la vuelta de su viaje y encuentro con el FMI, pueda resolverlo. En vista de todo eso, es que esperamos que todos los convenios colectivos puedan mejorar su situación”.

Burgos no adelantó una cifra específica del pedido que van a presentar al Ejecutivo provincial pero deslizó que el pedido será que “la actualización no pierda con la inflación. No tenemos un número, por ahora, pero en ese marco es que se va a negociar”.

Luego el gremialista, se refirió al “fenómeno Milei”, apuntando según su parecer que “nada va a cambiar en la manera en que él lo dice”. Apuntó que el resultado de octubre “lo debemos revertir”, abogando que deben mantenerse las mejoras para los trabajadores.

El congreso, que inició a las 9 hs, se extenderá hasta pasado el mediodía y se desarrolla en la sede de calle Samuel Molina.