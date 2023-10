Buscan prohibir las elecciones internas opositoras de los migrantes venezolanos en Argentina

Los migrantes venezolanos en Argentina reclaman poder votar en las elecciones internas de la oposición que se realizarán el próximo 22 de octubre, el mismo día de los comicios presidenciales del país. El comité que organiza las elecciones en el país -y para que el que se registraron 16 mil personas- hicieron una presentación ante la jueza electoral nacional, María Servini, para tener autorización para votar hacer los comicios.

El problema aparece porque el Código Nacional Electoral establece que los días de elecciones no puede haber otras actividades masivas. El artículo 71 del Código establece las prohibiciones y en su inciso B no permite “los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado”.

Por ese motivo se presentaron ante la justicia electoral para pedir autorización y poder hacer las elecciones. “Ya pasaron varias semanas y no hemos recibido respuesta. La jueza cuenta con la información porque inicialmente nos hicieron un pedido adicional de información y le enviamos todos los requisitos, todo lo que nos preguntaron y cada vez que nos comunicamos con el juzgado nos dicen que lo tiene pendiente de decisión. A menos de 20 días de esto nos tiene muy preocupados porque es un proceso complejo de organizar para el que necesitamos una sede, los voluntarios, las mesas, las urnas, la seguridad”, explicó en diálogo con Infobae Elisa Trotta, abogada y diplomática que está cargo de uno de los comité que organiza los comicios.

“Nosotros tenemos todo para hacerlo como la sede y los voluntarios que actuarán como autoridades de mesa pero el tiempo nos juega en contra”, agregó Trotta que refirió además que para votar se registraron 17 mil venezolanos en Argentina, 16 mil en Buenos Aires y mil en Córdoba. Se trata de las dos únicas ciudades del país en las que se puede votar. La organización en Venezuela de las elecciones fijó que fuera del país de podrá votar en 80 ciudades de 30 países.

La oposición en Venezuela organizó sus elecciones internas para elegir el candidato que el año que viene competirá en los comicios presidenciales contra el oficialismo de Nicolás Maduro. Participarán 13 candidatos. Los comicios internos no son obligatorios ya que las elecciones oficiales en Venezuela no lo son. La organización no corresponde a un ente oficial.

Los venezolanos que viven en el exterior deben cumplir algunos requisitos para votar, según la organización que estableció la oposición: ser mayores de 18 años y haberse registrado en una página web antes del 10 de julio o haberse inscripto en el Registro Electoral venezolano oficial para votar en el exterior.

Según datos de los organizadores, 397.168 venezolanos que viven en el exterior se registraron para votar en las internas de la oposición. Y Argentina es uno de los países con mayores inscritos. El primero es Estados Unidos con 96 mil, Chile con 65 mil, España con 55 mi, Colombia con 50 mil y Argentina con casi 17 mil.

El comité que organiza los comicios en Argentina, integrado por los partidos políticos de la oposición y por organizaciones no gubernamentales, le envió una carta a la jueza Servini para contar con la autorización para hacer las elecciones.

“Es un proceso fundamental, importantísimo para los venezolanos porque forma parte de nuestra lucha por la democracia y lamentablemente, y mas allá de haber hecho todos los pasos correspondientes, no hemos recibido el apoyo que necesitamos aquí en Argentina. Entendemos que es una fecha muy importante e histórica para Argentina pero hay casi 17 mil venezolanos en este país que quieren participar de las primarias que también son históricas para nosotros”, explicó Trotta.

