Cáceres habló sobre la ampliación de la Corte y el fin del Concejo de la Magistratura

El ministro de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres, calificó de "institucional" el proyecto del diputado oficialista Agusto Barros que permite la eliminación del Consejo de la Magistratura.

En una entrevista en Radio Valle Viejo, al ser consultado por la iniciativa del parlamentario, dijo: "El Gobierno provincial se sometió voluntariamente a una ley inconstitucional porque consideraba beneficioso para la justicia. Ahora, volver atrás es retroceder institucionalmente, no tengo dudas".

Ayer, con la ausencia del interbloque de la UCR, PRO y NEO, el oficialismo dio media sanción al proyecto que eleva a 7 el número de miembros del máximo tribunal de la provincia y derogó al Consejo.

Cáceres explicó que sostiene su defensa del Consejo de la Magistratura desde hace décadas, y agregó: "Si hay que mejorarlo, como pueden ser los concursos que favorecen a algunos y perjudican a otros, entonces, eso si hay que cambiar, pero el instituto tiene que existir".

Respecto a la ampliación de la Corte de Justicia, decidió no opinar sobre el proyecto porque hasta el momento lo desconoce, y considera además que no corresponde "salir a criticar cuando se esta formando la ley". "Sabíamos que había una tendencia a ampliar los miembros de la Corte. Sobre este punto no voy a hablar porque no conozco, y no es correcto cuando se esta formando la ley salir a criticar", indicó.