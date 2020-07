Cáceres polémico: recordó que el Vicegobernador supera la edad jubilatoria

La eliminación del Consejo de la Magistratura y la aprobación de la norma que permite remover a los jueces que superen la edad jubilatoria, es una polémica que sigue dando letra en el ámbito de la Justicia local.

Hoy, uno de los magistrados que califica para ser reemplazado, no sólo volvió a cuestionar las medidas, sino que apuntó contra el Vicegobernador de la Provincia.

José Ricardo Cáceres recordó que si el reclamo es por la edad, el vicegobernador Rubén Dusso, también la supera y este reclamo debería alcanzarlo.

Recordemos que el magistrado ya había opinado sobre los cambios propuestos por el Ejecutivo, que luego se aprobaron en la Legislatura, refiriendo que ambas medidas constituyen "un retroceso institucional".

Y no sólo esto dijo el juez, en diálogo con Radio Valle Viejo, sino que aseguró “los jueces no pertenecen a la administración pública con el sentido estricto del término. Yo estoy para dictar actos jurisdiccionales y los actos administrativos son secundarios. Por qué no se quejan de otros, el actual vicegobernador cuando se jubila siendo ministro, a los 20 días lo vuelven a designar”.

En este sentido, se refirió a los cuestionamientos de los diputados al marcar que “ellos han votado una ley por unanimidad en la jubilación de los jueces que dice que en caso de vacancia que no se cubran, los jueces jubilados podrán ser convocados para que presten servicios y les pagan un plus para que vuelvan. Ya estamos todos locos”, sentenció.