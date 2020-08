Cacique Guitian renunció a un cargo en el Gobierno

Ayer, el cacique de la comunidad Atacameños del Altiplano, Román Elías Guitian, presentó formalmente su renuncia al cargo de supervisor índice 1,00 en el Ministerio de Gobierno. Según lo expresó el cacique, que milita en contra de los permisos otogados por la Provincia a las empresas mineras para extraer agua del río Los Patos, él nunca prestó conformidad a la designación y se enteró de la situación a través de los medios de prensa.

“En ningún momento presté ninguna conformidad porque yo estuve en el campo entre medio del ganado, nunca me dijeron nada de esto. Yo salgo a ponerme en contacto con mi defensora y me doy con esta situación. Ellos nunca me comunicaron en nada de este decreto”, señaló Guitian.

Por último, volvió a criticar al Gobierno “porque no está haciendo la consulta previa e informada a la comunidad y está dando autorizaciones a las mineras, en medio de la pandemia, violando las leyes de nuestra comunidad”.