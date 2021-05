Cafiero admitió que el Gobierno se equivocó al confiar en que las vacunas llegarían en las fechas acordadas

En el primer día del cierre estricto por la escalada de casos de coronavirus, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, reconoció que el Gobierno se equivocó en las previsiones que hizo en torno a la cantidad de vacunas con las que contaría la Argentina en este momento.

“Quizás ha sido un error que debemos asumir, que confiamos en una producción que se podía dar en tiempo y forma como estaba en los contratos y quizás se subestimó el cuello de botella internacional que tuvo la producción de vacunas”, admitió Cafiero, en diálogo con CNN Radio.

Al mismo tiempo, mencionó una conducta que era previsible: “Los países que tenían la planta productora en sus territorios, que se quedaron con la inmensa mayoría de las vacunas y vacunaron a su gente”, admitió en ese sentido que se subestimó esa circunstancia.

No obstante, el jefe de ministros no cedió en la postura del Gobierno frente a Pfizer y la decisión de no negociar con el laboratorio: “Seguimos trabajando con todos los laboratorios, lo que sucedió con Pfizer fueron diferencias contractuales y después diferencias en la posibilidad de las entregas con las fechas”, reiteró.

“No es difícil firmar un contrato, sino que te entreguen las vacunas por las que vos firmas”, argumentó sobre los faltantes.

En el mismo sentido, se respaldó en otra premisa que suelen repetir los funcionarios del Gobierno: “No somos una excepción. Cuando uno ve el promedio mundial de vacunas, y sobre todo en el Hemisferio Sur, se ve que Argentina está muy por encima del promedio”.

Sobre la campaña de vacunación, Cafiero indicó que está avanzando “muy bien” y subrayó que “lo dice hasta el jefe de gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) que en unos días va a terminar de vacunar a la población de riesgo”.

Pero admitió: “La vacunación es más lenta que lo que nosotros y todos hubiéramos deseado, sí”.

Y aseveró: “Vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas que así lo deseen. El 72,5% de los mayores de 60 años del país ya recibió al menos una dosis, son números según INDEC y en base a la gente que se anota para recibirla”. El jefe de Gabinete adelantó que se espera que esta semana llegue “un embarque de Sputnik V que traiga segundas dosis”.

En cuanto a la ampliación de contratos de la Argentina con otras compañías, Cafiero detelló que están en conversación con el laboratorio chino CanSino Biologics, una vacuna que requiere una sola aplicación. “Seguimos explorando e intentando ampliar lo que tenemos”, dijo.

Cafiero consideró que “muchos subestimaron la segunda ola” y destacó que a pesar de que “se tomaron muchas medidas nacionales”, hubo “pocos controles” y también “cansancio de la gente”.

“La pandemia trae angustia y falta de horizontes que hace que muchos bajen los brazos. Tenemos que extremar los cuidados”, pidió Cafiero.

El jefe de Gabinete aseguró, por último, que el resultado de las nuevas restricciones, que buscan bajar la circulación de personas, durante nueve días, podría verse en “una semana o 15 días” y que va a impactar “directo en la cantidad de contagios y fallecimientos y en desagotar las terapias intensivas”.