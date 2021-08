Cafiero reconoció que el festejo en Olivos "fue un error y estuvo mal"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal" en relación a la imagen difundida del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos en julio del año pasado, pero advirtió que "hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia".



"Es evidente que fue un descuido, se cometió un error que no debería haber pasado y que estuvo mal", dijo este viernes el jefe de Gabinete, tras la difusión y publicación de las fotos.



En ese marco, aclaró que "en ese momento, en ese contexto, Olivos funcionaba con el centro de operaciones de la pandemia, mucha gente entraba, salía, ministros, reuniones con expertos epidemiólogos, muchas de esas reuniones se hacían allí porque Olivos funcionaba de ese modo".

"En una ocasión hubo un evento social que no debía haber ocurrido y sobre eso mucho más para agregar no hay", añadió el funcionario, quien consideró que "aflora un oportunismo político" y que, "los que siempre se opusieron a las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras".



En ese sentido, Cafiero evaluó que la oposición "busca permanentemente generar escándalo para ocultar el plan económico que tanto daño les hizo a los argentinos".



"Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia", insistió el jefe de Gabinete.



De cara a las elecciones legislativas, Cafiero juzgó que "hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante".



"Nosotros estamos dedicados a la campaña de vacunación. Nuestra tarea es sacar el país de la crisis de la pandemia y trazar el camino para recuperar a la Argentina de la postración que significó cuatro años del macrismo", puntualizó.

Para Cafiero, la oposición "no puede explicar el pasado y no puede ofrecer un futuro y está muy claro que están buscando desviar la atención y tratando de hacer especulaciones electorales con esto".



Asimismo, señaló que "lo que no queremos es que se pierda de vista lo que está en juego en la elección, porque justo en el medio de la campaña aparece esto",



Consideró también que la oposición "está muy desorientada" y criticó que hayan tenido "un rol nulo durante la gestión de la pandemia y que cuestionaran la existencia del virus y de la pandemia".

"Permanentemente ellos buscan generar escándalo para escándalo para esconder los planes económicos que tanto daño le hicieron a los argentinos", apuntó el funcionario.



"Reconocemos el error pero eso no nos va a hacer distraer de los temas que le importan a la gente, porque los temas que le importan son cómo salir de la pandemia, cómo nos vamos a levantar en la economía, en el salario, en el trabajo", insistió.



Cafiero dijo también que desde la oposición "no dieron explicaciones cuando (el expresidente Mauricio) Macri viajaba por el mundo, volvía, no cumplía con las medidas, y tampoco lo hicieron cuando (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta se fue a Buzios y no llevó a cabo los protocolos".

También recordó que la exgobernadora y precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal "había generado reuniones donde luego se contagiaron comensales que ella invitaba o mismo Rodríguez Larreta cuando rompió la burbuja para sacarse una foto para hacer campaña con Soledad Acuña".



"Veo una doble vara, estamos acostumbrados a la doble vara porque, para nosotros, lo importante son otras cosas", concluyó.



"Para adelante nosotros podemos exhibir todo lo que hicimos en la pandemia, como la transformación de la infraestructura hospitalaria en tiempo récord y con una inversión de más de 45 mil millones de pesos", insistió.

Cafiero recordó que el sistema de salud "había sido desfinanciado durante años" en la gestión macrista y por eso "no tenía posibilidad de dar respuesta a la pandemia por como lo habían dejado destrozado", ante lo cual el presidente Alberto Fernández tomó la medida de ampliarlo "para que no pasara lo que estaba pasando en otros países, donde el sistema colapsaba".



"Acá el sistema de salud no colapsó porque el sistema de salud tomó la decisión de hacer las inversiones necesarias", remarcó y ejemplificó que "se amplió en un 40% las unidades de terapia intensiva" en los establecimientos de todo el país.



"Ellos esconden con los escándalos que van promoviendo lo que verdaderamente importa, que son los planes económicos que ellos llevaron adelante y que tanto daño le hicieron a los argentinos", finalizó Cafiero.