Capital habría dado marcha atrás con casi la mitad de las bajas en Higiene Urbana

A una semana de haber iniciado un paro, que en principio iba a ser con asistencia a los lugares de trabajo y, luego, se transformó en movilización y piquetes, el Sindicato de Oberos y Empleados Municipales (SOEM) ratificó que hoy continuará con la misma metodología de protesta.

La medida de fuerza iniciada el miércoles de la semana pasada se convocó, luego de que el Municipio de la Capital diera de baja a 36 beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja que se desempeñan en Higiene Urbana, después de protagonizar incidentes que terminaron con daños en algunos camiones de recolección. Los disturbios se dieron en el marco de una protesta por el pase a contrato, que incluyó el bloqueo de los camiones que debían salir a cumplir con la recolección de residuos.

Sin embargo, el Municipio habría dado marcha atrás con buena parte de las sanciones y habría reincorporado a unos 20 trabajadores. Así lo señaló, en diálogo con LA UNIÓN, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, al señalar que “ya los empezaron a volver a algunos y me parece lo más lógico. Creo que ya de los 36 (dados de baja) quedan 16 que aún no se los volvió a tomar”. Sobre este punto, el Municipio no brindó información.

Sin embargo, el gremialistaratificó la metodología de protesta para hoy y descartó que el gremio llame a una conciliación obligatoria ante la negativa del Municipio de hacer lo propio ante la Dirección de Inspección Laboral.

Además del pedido de reincorporación de los becados, el SOEM justificó la medida en una solicitud de incremento salarial de $ 10.000.