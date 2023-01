Capitanich volvió a atacar a la Corte: "Hacen política partidaria"

En medio de la polémica por el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó este martes que desde el máximo tribunal de justicia "hacen política partidaria" jugando para la oposición y "ni siquiera disimulan". "La Corte hace política partidaria. Juegan para Juntos por el Cambio y ni siquiera disimulan. Hacen política militante, son independientes pero del oficialismo de la República Argentina", disparó Capitanich en diálogo con AM750.

Como uno de los referentes provinciales que acompaña la embestida del Gobierno contra la Corte, el dirigente del Frente de Todos precisó: "Lo he visto al Presidente [Alberto Fernández] con toda la voluntad de avanzar en esta materia".

"Las provincias fueron ignoradas en la composición de la Corte, que es misógina y centralista. La Justicia es macrista, es de Juntos por el Cambio, no hay parcialidad. La República Argentina no tiene justicia independiente, no tiene justicia autónoma", subrayó.

Reunión de gobernadores con Alberto Fernández por el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Capitanich es uno de los 10 gobernadores que brindó su apoyo político al jefe de Estado para avanzar con el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el resto de los miembros del máximo tribunal.

Alberto Fernández cosechó el aval de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

"El Presidente va a generar seguramente el decreto para la apertura de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados de la Nación y en consecuencias esto habilita a que la Comisión de Juicio Político genere la agenda correspondiente para el inicio del proceso" puntualizó.

Consultado sobre aquellos mandatarios provinciales que no apoyan el pedido de juicio político, respondió: "Trato de no involucrarme en las decisiones de otros colegas porque las respeto. Sinceramente creo que la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza, hay que enfrentarse contra la inequidad".

"Ellos quieren que nosotros actuemos en forma políticamente correcta y que digamos ''que bien la Corte Suprema, sigan fallando injustamente que nosotros vamos a seguir alabando que la calidad institucional de la República Argentina en virtud de la cual el PRO y la UCR son cómplices de la mayor destrucción de la calidad institucional que se recuerde", criticó Capitanich.

Por último, cuestionó a los dirigentes oficialistas sin dar nombres propios: "Algunos miembros de nuestro espacio fueron cómplices para designar a esos jueces y que en definitiva hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúan".

"Vamos a defender nuestras provincias así seamos uno, tres o diez. En la República Argentina hay gobernadores que defendemos los intereses de nuestras provincias, que no nos dejamos dominar ni por operaciones políticas ni por injurias", sentenció.