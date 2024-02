Caputo se reunió con la titular del FMI: "Celebra y apoya las medidas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvieron miércoles su primer encuentro en el marco de la Cumbre del G20, donde la funcionaria del organismo multilateral resaltó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad".



"Excelente reunión con el ministro argentino Luis Caputo" dijo Georgieva en su cuenta de X, en un aparte del plenario y las reuniones que se llevan adelante entre ministros de los países del G20, en la ciudad brasileña de San Pablo.



En su mensaje, la titular del FMI saludó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas". Excellent meeting with 🇦🇷 Argentina Minister @LuisCaputoAR on the margins of #G20Brasil. I welcomed the sustained efforts of the authorities to restore stability, support the most vulnerable, and build support for reforms. pic.twitter.com/w8bBTbER6O — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 28, 2024

El encuentro se produjo a menos de una semana de la visita a Buenos Aires de la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, con quien Caputo y el presidente Javier Milei comenzaron analizar la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo por la deuda.



Un punto destacado en las declaraciones de Gopinath fue el énfasis en la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad durante el proceso de estabilización económica.



En este sentido, subrayó que "dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras".