Carlitos Nair Menem denunció a Zulemita por irregularidades en la sucesión de su papá

Una batalla legal se generó entre los hijos del expresidente Carlos Menem, a más de un año de su muerte. El que destapó la disputa fue Carlitos Nair, que denunció penalmente a su hermana Zulemita por “Circunvención de Incapaces” y también por “Administración Fraudulenta” en la sucesión de su papá.

“Estoy dolido y me siento traicionado”, remarcó el exparticipante de Gran Hermano en diálogo con A la Tarde (America). Y agregó, en cuanto a las irregularidades que detectó: “Yo pido lo que me corresponde. No estoy pidiendo nada del otro mundo”.

Luego de que su hermano rompiera el silencio en medio de la guerra por la herencia del expresidente, Zulemita contraatacó y lo acuso de haberle robado bienes durante el tiempo en que trabajó como empleado de su concesionaria de autos. Precisamente, lo que sostienen desde el entorno de la empresaria es que Carlitos se robó un celular y también le pidió dinero a los clientes.

Ante esas acusaciones, Nair realizó un descargo en el que dejó entrever que están intentando dañar su imagen en medio del conflicto por la herencia del su padre. “Llega un punto donde uno se cansa. Todo lo hacen para la foto. Me callé miles de cosas, ahora me quiero hacer respetar. Me pueden acusar de lo que quieran. ¿Robarme un celular? Ni loco. ¿Pedirles plata a clientes? Cómo podría hacer eso. Cobrarle a los clientes, eso sí”, indicó.

Por otra parte, descartó un acercamiento con Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr., quien tiene un conflicto de larga data con su tía: “No porque ahora me distancie de Zulemita, voy a estar abrazado a Bolocco, Antonella o Máximo”.

En ese sentido, desde el lado de Antonella, le aseguraron que tenía las puertas abiertas si tenía el deseo de integrarse a su familia.

Qué es la Circunvención de Incapaces, uno de los delitos por los que Carlitos Nair Menem acusa a Zulemita

Una de las razones por las que Carlitos Nair Menem apunta contra Zulemita es por la circunvención de incapaces. Esta figura legal supone abusar de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no tal, para hacerle firmar un documento en daño de sí mismo o de otro.

Según explicó Carlitos, este delito fue cometido por su hermana cuando su papá no se encontraba en su plenitud física ni mental durante los últimos años de su vida.