Carlos Molina sobre el uso del avión sanitario: "No puede usar la plata de los catamarqueños sin rendir cuenta"

Durante la jornada de hoy, Carlos Molina, presidente del PRO Catamarca y ex diputado, se refirió a la polémica por el avión sanitario provincial que viajó a Ushuaia y cuestionó la decisión del gobernador de ceder la aeronave a Nación, a quien señaló que “no puede usar la plata de los catamarqueños sin rendir cuenta”. Al respecto, tras los pedidos de la oposición de informes y explicaciones sobre el viaje de la aeronave, el gobernador Jalil aseguró que había sido cedido con un fin “solidario” a Nación.

“No basta con las fiestas de la Pandemia, ahora los Catamarqueños le pagamos los viajes de placer a la sra. del Presidente, el gobernador no entiende que no puede usar la plata de los catamarqueños sin rendir cuenta, nos costó 9 millones de pesos el paseo de Fabiola a Ushuaia” dijo el ex diputado en un duro posteo en el cual compartió además el video donde un medio nacional analizaba el tema. No basta con las fiestas de la Pandemia , ahora los Catamarqueños le pagamos los viajes de placer a la sra del Presidente , el gobernador no entiende que no puede usar la plata de los catamarqueños sin rendir cuenta , nos costó 9 millones de pesos el paseo de Fabiola a Ushuaia pic.twitter.com/3E1KqnQGbR — Carlos Molina (@molinacarlos_) August 23, 2022

Cabe recordar que la polémica dio inicio luego de que este fin de semana trascendiera que el avión sanitario de la provincia había realizado un viaje a Ushuaia, generando repudio por parte de la oposición que pidió informes sobre el motivo del viaje de la aeronave. El viaje, según el diputado Hugo Ávila (FAC) quien el día de ayer realizó la ampliación de su denuncia penal por “uso indebido” contra el gobernador Raúl Jalil y el secretario de Aeronáutica Claudio Daniel Saragusti, costó más de $9 millones de pesos.

“Resulta increíble que el avión que llegó a Catamarca y que se integró al patrimonio del Estado, es decir de todos los catamarqueños, bajo la matrícula LV-JWN, sea utilizado para viajes de placer solamente y haya perdido de manera definitiva su carácter de sanitario”, sostuvo el diputado Ávila en su exposición ante la justicia. Además, destacó que no sólo se trata de un costo material, sino que también “priva a quienes necesitan el avión sanitario”.

Al respecto sobre la polémica, el día de ayer, el primer mandatario, en el marco del acto por el 199° aniversario de la Policía de la provincia, había asegurado que el viaje había sido por cuestiones “solidarias” y que el mismo fue por disposición de Nación. “Nosotros tenemos un sistema que cuando un gobierno o la Presidencia solicita o necesitamos los aviones para combatir el fuego, nos prestamos. Y muchas veces a nosotros nos han prestado. Es un sistema que se maneja dentro de la aeronáutica y que es solidario. En definitiva, si queremos un pueblo que no sea solidario, no van a contar conmigo”, había asegurado el gobernador de la provincia.