Carlos Muia cruzó a Mendoza: "Quieren venir a comer del plato de los pobres"

El presidente de la UICA, Carlos Muia, en diálogo con diario LA UNIÓN habló sobre la incertidumbre que se generó alrededor de la ley de biocombustible y el "enojo" de Mendoza tras la reducción de aportes tributarios otorgada para el NOA.

"El proyecto para extender la vigencia de la norma, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación hace cinco meses, vence el próximo 12 de mayo", indicó hoy la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (Ucijs).

En tanto, el sector expresó que la situación "atenta contra el futuro desarrollo de la producción y profundizaría la pobreza en la región".

Al respecto, Muia dijo que la industria de Catamarca acompaña a las provincias que conforman el Norte Grande, como Salta, Jujuy y Tucumán, las cuales respaldan fuertemente la prórroga de la ley 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles porque se trata de un importante aporte a la economía regional.

"Es un reclamo que consideramos que no es solo beneficioso para ellos, sino que va a impactar de forma positiva en toda la región NOA", señaló Muia.

De hecho, el sector industrial advierte que en caso de no tratar de manera urgente la ley se atenta contra el futuro desarrollo de la producción y "se corre el riesgo de perder 200.000 puestos de trabajo".

"Hay un fuerte lobby de las empresas petroleras que no quieren aceptar el corte", acotó Muia. Es decir, que no aceptan la participación de los biocombustibles en el mercado. "Las petroleras solo quieren vender nafta", agregó.

Mendoza discriminada

Por otra parte, Carlos Muia habló sobre la molestia de la provincia de Mendoza que surgió cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribó a Catamarca para anunciar la reducción de las cargas tributarias para el NOA en el contexto de la junta del Norte Grande.

"Nosotros cuando pedimos, lo hacemos porque entendemos que el Norte Grande tiene asimetrías, diferencias muy marcadas con respecto a las provincias centrales", sentenció el presidente de la UICA.

Además, dijo que "Mendoza es una de las provincias centrales, le cambiaría todo lo que tiene, que nos den a Catamarca y no le pedimos nada al Gobierno nacional".

"Que nos den el desarrollo vitivinícola, el petróleo, la minería, el flujo turístico, el paso que tienen a Chile; que nos den todo eso a nosotros y nosotros les damos todo lo que conseguimos de la Nación", arremetió.

En este sentido, Muia manifestó que Mendoza tiene "una actitud desproporcional porque al lado de nosotros, si yo tengo que hacer una obra de teatro es 'El rico y el pobre'; ellos quieren venir a comer del plato de los pobres".

"No me parece que sean muy solidarios, a lo mejor lo plantean para ver qué consiguen, pero plantearlo contra nosotros que somos la región pobre, me parece que no tiene lógica", señaló a LA UNIÓN.

No obstante, afirmó que no se trata solamente de Mendoza, sino que también plantearon una cuestión similiar Santa Fe y Córdoba.

Finalmente, propuso que "si quieren plantearlo para condicionar al Gobierno nacional y obtener beneficios están en todo su derecho; ahora, actuar en contra de lo que nosotros legítimamente reclamamos, con diferencia, me parece una actitud egoísta".