Casas: Saadi visitó Valle Chico y apuntó contra Capresca y la Provincia por obras inconclusas

El intendente de Capital, Gustavo Saadi llegó de forma sorpresiva en la tarde de este lunes al complejo habitacional Valle Chico, donde relevó los reclamos de los vecinos y dijo que la gente no puede estar esperando que el estado provincial acerque las soluciones.

Un grupo aproximadamente de 20 adjudicatarios de viviendas financiadas por Capresca explicaron al jefe comunal que en abril último recibieron las casas sin los servicios esenciales, entre los que mencionaron la falta de vereda y alumbrado público entre otros.

Saadi atendió cada uno de los reclamos y expresó su malestar por la falta de respuestas por parte del estado provincial.

“Si entregan viviendas debe ser con todos los servicios, la obra tiene que estar completa”, expresó Saadi. Al tiempo que remarcó la urgencia de acercar solución a estas familias y dijo que es responsabilidad exclusivamente de Capresca, el Ministerio de Servicios Publicos y de la Provincia, si tomaron la decisión de terminar los trabajos, por los menos nos hubieran avisado. La municipalidad no tiene responsabilidad alguna, pero no podemos mantenernos indiferentes a la esta situación, es decir si ellos no completan la obra, lo haré yo, porque la gente tiene razó no puede estar esperando tanto tiempo”, disparó.

Por su parte, uno de los vecinos damnificados, explicó que la desde hace más 4 meses vienen solicitando al IPV que respuestas pero que hasta fecha no lograron ningún avance. “Somos un total de 20 adjudicatarios por Capresca, nos descontaban incluso antes de entregarnos la casa. Estamos pagando una cuota alta y no teníamos los servicios básicos, sin veredas, sin calefón solar, del IPV nos dijeron que nosotros vamos a tener los calefones. Hicimos un gran paso con la visita de Saadi esperemos que nos vayan a solucionar. Llevamos más de tres meses sin luz y estamos expuestos a varios hechos de inseguridad”, manifestó.