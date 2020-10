Casimiro criticó una posible intervención y dijo: No nos vamos a dejar avasallar

La polémica en torno a los proyectos de intervención del Municipio de Puerta de Corral Quemado tuvo ayer un nuevo capítulo tras la aparición del intendente suplente, Carlos Casimiro, quien se encuentra a cargo de la Municipalidad ante la licencia que se tomó Enrique Aybar, condenado por abuso sexual. A su vez, en el Senado tomó estado parlamentario un proyecto de intervención, que será tratado en la medida de que la Justicia no “corrija” su sentencia y ordene la prisión efectiva del jefe comunal.

En diálogo con Radio V.V, Casimiro cuestionó los proyectos de intervención del Municipio y fue claro en señalar que “no vamos a permitir que nos avasallen”. En esa línea, dijo que “es un disparate” una posible intervención y criticó que los legisladores pretendan “mezclar una situación personal de Aybar, que la tendrá que resolver con la Justicia, con lo institucional”.

El reemplazante de Aybar sostuvo que “sería bueno que vayan y pregunten” lo que sucede en la localidad belicha y agregó que “quieren intervenir y la ley dice claro que no se puede si tenemos un sucesor y, en este caso, soy yo”.

Finalmente, se refirió a la situación financiera de la Comuna y aseguró que “es una de las mejores municipalidades, que está económicamente bien, no hay deudas y durante estos meses que me toque reemplazarlo (a Aybar), voy a tratar de seguir de la misma manera”.



Proyecto en el Senado

Sobre el final de la Decimoctava Sesión Ordinaria del Senado de Catamarca, los legisladores de ambos bloques se refirieron al caso que tiene en el centro de las críticas a Enrique Aybar y que generó un proyecto de intervención al Municipio que tomó estado parlamentario ayer.

En este sentido, el senador por Belén, Jorge Solá Jais, señaló: “No podemos dejar pasar este hecho aberrante. Los senadores y el Ejecutivo no queremos la intervención de ningún Municipio de esta Provincia, pero la Justicia ha emitido un fallo, se ha equivocado y estamos esperando que lo corrijan. Este proyecto de intervención ha pasado a comisión y es una herramienta con que disponemos y vamos a disponer si esta corrección con el tiempo no aparece”.

Sumándose a las expresiones de Solá Jais, el senador Raúl Barot precisó: “Le pedimos a la Justicia que actúe con celeridad porque hay que dar respuesta a la familia, a la sociedad de Belén y, principalmente, dar una respuesta desde la parte política de que no puede haber representantes, sobretodo elegidos por el voto popular, amparados por la impunidad”.

El senador Maximiliano Brumec apuntó, entre otras cuestiones, a que “se han utilizado recursos del Municipio para realizar el abuso y, de la misma manera, se utilizaron los recursos para la impunidad del caso”.

Por su parte, el senador Noriega, del bloque de Juntos por el Cambio, dijo que “desde nuestra posición, no acompañamos la continuidad del intendente en esas condiciones, así como pedimos que se observen y se pongan en práctica los caminos que corresponden al caso. Coincidimos como bloque con los senadores del bloque del Frente de Todos en exigir a la Justicia celeridad en los plazos y compartimos también la convicción de que esa persona debe estar en prisión”.