Caso Cecilia Strzyzowski: Un cura que visitó a César Sena complicó a la madre

Mientras el oficialismo se aboca a los incidentes en la provincia de Jujuy, en Chaco más detalles del aberrante caso de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 1° de junio en la ciudad de Resistencia salen a la luz y generan malestar por la vinculación con el clan Sena, conocidos piqueteros chaqueños relacionados con el Gobernador Jorge Capitanich.

Esta vez, quien quedó complicada fue Marcela Acuña, madre de César Sena, quien fuera pareja de la joven desaparecida. Esto luego de que un sacerdote asegurara que el joven culpó a su madre por el asesinato de Cecilia.

El sacerdote Rafael del Blanco visitó al joven en la Comisaría Sexta de Resistencia. Un día después, reveló el contenido de la charla que tuvo con el joven. Según indicó el religioso, que conocía a la familia, a TN, el joven habría aseverado: “¿Será padre que alguna vez podré perdonar a mis padres de lo que hicieron?”, mientras se ponía a llorar al hablar de Cecilia.

A esto, sostuvo: “Él explícitamente ha dicho que está enojado con su mamá”, y acotó que el joven había notado que su madre estaba mucho más cariñosa que de costumbre el día que Cecilia desapareció.

En este sentido, Del Blanco compartió que “En todo el dialogo que yo tuve con él, sindica a la madre. Como que se le fue la mano, como que hubo una fuerte discusión y que ahí pasó algo que él no sabe qué ni cómo terminó porque dice que él no estaba. Yo le pregunté cómo no escuchó ruido y me dijo ´siempre está sonando la música, el lavarropa´”, en una entrevista con el Diario Chaco.

Según el sacerdote, el joven Sena le contó que “cuando declare y cuente lo que tiene que contar, sabe que no me va a volver a ver nunca más o no me va a volver a besar nunca más”.

Por otro lado, el sacerdote aclaró que el joven no se confesó, porque, le advirtió que esto requiere “contar la verdad absoluta porque sino Dios no puede perdonar lo que uno no reconoce como culpa”, ante lo que el joven se quedó en silencio.

Cabe recordar que el joven Sena aún no prestó declaración indagatoria en la causa por el homicidio de Cecilia por el cual, además de él, están imputados como autores materiales sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y cuatro colaboradores de su organización.

En tanto, la supuesta versión que el joven de 19 años le brindó al sacerdote contrasta con lo que trascendió de la declaración de su madre durante esta mañana. Según la versión de Acuña, ella habría visto en la casa familiar un bulto en una habitación, que supuso era un cuerpo, pero no sabia qué había ocurrido.