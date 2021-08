Castillo: "Necesitamos en el Senado de la Nación presencia real de la Catamarca profunda"

El senador Nacional acompañó a los precandidatos en su recorrido por el interior provincial. Los precandidatos de Adelante Catamarca recorrieron Tinogasta, Fiambalá y Belén en donde dialogaron con vecinos y dirigentes, estuvieron acompañados del senador Nacional Oscar Castillo.

El precandidato a senador Daniel Telchi Ríos expresó conmovido “venir a Fiambalá me trae a mis pensamientos hombres tan importante para este lugar como fue Arnoldo Castillo y Amado “Coco” Quintar, que soñaron con una Fiambalá que crezca, se desarrolle, y sea un punto turístico como es hoy. Es eso lo que quiero para toda la provincia, que en Catamarca podamos tener oportunidades”.

Asimismo, adelantó a los jóvenes a comprometerse en política para cambiar la realidad, aseguró: “Veo jóvenes en el acto y recuerdo cuando comencé en política, no paramos nunca de trabajar para mejor la vida de mis vecinos, y eso lo que quiero contagiar, que los jóvenes vayamos a la par y comencemos a eliminar las desigualdades, los jóvenes tienen oportunidad, los jóvenes del interior sueñen porque hay posibilidades, vamos a construirlas juntos”.

El intendente belicho se refirió a la difícil situación económica que atraviesa el país y la provincia, indicó: “Muchos niños este día no recibieron sus regalos por su día, yo sé de eso, yo sé lo difícil que es para una madre no poder comprar un regalo. Es por eso que quiero cambiar las cosas, quiero que crezca con una sonrisa con alegría, será el futuro quien agradecerá lo que hoy podemos hacer”.

Para finalizar expresó: “Vamos adelante, vamos el interior de la provincia que trabajaremos de punta a punta, nuestras propuestas son el verdadero crecimiento para Catamarca”.

Por su parte la precandidata a diputada Nacional Patria Breppe incó haciendo referencia al precandidato a senador Nacional Daniel Ríos: “Belén le ofrece a Catamarca y a la Republica a “un hombre que en la primera línea de la trinchera tiene que resolver los problemas urgentes, especialmente los que estamos atravesando con la pandemia y los que vendrán”.

Continuó: “él sabe cómo llegar a través de ese lenguaje de quien ha vivido en carne propia los que padecen desigualdades. Por eso es que tenemos un gran candidato”.

Agregó: “Somos un equipo plural, cada uno de nosotros desde nuestros perfiles, experiencias y responsabilidades nos comprometemos a trabajar por Catamarca. En el Congreso de la Nación vamos a generar proyectos y vamos a dar los votos que siempre tengan por delante las necesidades e intereses de los catamarqueños y catamarqueñas, nunca vamos a votar algo que vaya en contra de nuestros principios y valores que nos constituyen como pueblo catamarqueño”.

Por último, hizo un fuerte llamado a la clase política sobre la importancia de generar los consensos necesarios para poder avanzar, señaló: “La política es para transformar las realidades adversas, no tenemos que tenerle miedo al consenso, no tenemos que tenerle miedo a los acuerdos. El consenso es una de las claves de la alta política. No debemos confundirlo con resignar principios, perder o debilitarnos. El consenso es el gran salto cualitativo de la política, y debemos trabajar siempre en esta dirección”.

El senador Nacional Oscar Planteo “Debemos tener en el Congreso de la Nación, hombres y mujeres como Patricia Breppe y Daniel Telchi Ríos, por qué son hombres y mujeres que tienen gestión de responsabilidad política aprobada, son ellos los que siempre estuvieron en la primera línea de fuego, del deterioro que nos llevó este Gobierno Nacional”.

Agregó: “Necesitamos una oposición que trabaje para el bien común de todos, para que tengamos diálogo abierto, con todos los sectores, desde acá hasta el 2023 no paramos”.

El legislador nacional indicó “la crisis económica y social y la forma en que se gestionó la emergencia sanitaria nos obligan a revisar los criterios con los que se ha venido manejando la relación Nación-Provincia. necesitamos que en el Senado de la Nación haya una presencia real y concreta de la Catamarca profunda, esa que está padeciendo la pobreza, el desempleo y la marginación”.

Para terminar, indicó: “el país se encamina a una elección crucial para su destino inmediato. Los argentinos seremos llamados en noviembre para plebiscitar la gestión del gobierno en un contexto inédito, ese contexto es el de una crisis económica y social muy profunda, agravada por el flagelo de una pandemia global”.