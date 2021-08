Catamarca: empresas no pagarán el sueldo a los empleados no vacunados

Tras el planteo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Daniel Funes de Rioja, de no pagar los salarios a quienes no vuelvan a la presencialidad por no vacunarse contra el Covid-19, en Catamarca surgió la posibilidad de ir hacia un esquema de inoculación obligatoria al personal de las fábricas como condición para poder ingresar a las plantas.

El presidente de la UICa y titular de la textil CONFECAT S.A., Carlos Muia, coincidió con el criterio del dirigente nacional. “No vamos a dejar entrar a una persona que pueda ser un vector de contagio”, expresó.

En ese sentido, Muia señaló que esa decisión apunta a “cuidar la salud de todos”, y añadió: “Respetaremos la decisión de quien no quiera vacunarse, pero nosotros tenemos que preservar la salud de nuestro sector”.

Carlos Muia, presidente de la UICa y titular de CONFECAT SA.

“Ya sufrimos varios días de baja de producción, inasistencia, paradas preventivas. Venimos con muchas pérdidas de producción. No se puede jugar con la salud de los demás, no es para una industria es para nivel sociedad”, explicó.

Muia aclaró que “hasta el momento no se presentaron casos” de trabajadores que decidieron no inocularse en la provincia. "La gente se quiere vacunar, en nuestra empresa no tenemos gente que no se quiere vacunar", enfatizó el empresario.

Además, remarcó que “cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, lo que no puede hacer es perjudicar a la persona que tiene al lado en su puesto de trabajo. Si tengo cinco amigos y uno no se quiere vacunar, seremos cuatro amigos, así lo pienso yo”.