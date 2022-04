Catamarca presente en el Seminario Internacional sobre Energías Renovables en Chile

El vicegobernador Rubén Dusso visitó junto al presidente de la empresa minera provincial (CAMyEN), Jorge Solá Jais, y al secretario de Energía de la Provincia, Máximo Ramírez, y por invitación del Gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, la vecina ciudad trasandina de Copiapó, en Chile, para participar del Seminario Internacional sobre Energías Renovables y Sistemas de Transmisión Eléctrica en la región de Atacama y la provincia de Catamarca, que se realizó bajo el lema “Una contribución local en la mitigación del cambio climático”.

El evento organizado desde el Gobierno Regional de Atacama, que tuvo como invitado al Gobierno de Catamarca que conduce Raúl Jalil, contó, junto a la presencia del vicegobernador y la comitiva catamarqueña, y junto al gobernador regional chileno, con la participación del: subsecretario de Energía del Ministerio de Energía de Chile, Julio Maturana Franca y el equipo de la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Atacama; el subsecretario de Medio Ambiente de Chile, Maximiliano Proaño Ugalde y el equipo SEREMI de Medio Ambiente Atacama, y Equipo de Unidad Cambio Climático Min. Medio Ambiente; el delegado Presidencial de Chile, Gerardo Tapia junto a autoridades parlamentarias y del gobierno de Chile, Instituciones públicas con competencia ambiental, empresas sector energético, empresas sector minero e industrial, consultoras sector energético y de medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, Academia y alumnos sector energía, y Corporaciones regionales.

El proyecto es una iniciativa formulada conjuntamente por las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía y de Medio Ambiente de la región de Atacama, en el marco del llamado a postulación de iniciativas de cooperación para aportar y compartir la visión sobre energías renovables y los sistemas de transmisión eléctrica por medio de transferencia de experiencias, exposiciones técnicas y difusión de políticas públicas entre otras actividades asociadas a las acciones de mitigación del cambio climático a través del sector energético.

Al momento de hacer uso de la palabra, el vicegobernador catamarqueño, antes de referirse al tema energético, introdujo a la audiencia sobre la cuestión de la integración entre países y el proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco: “La integración entre países es un trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo, vamos por una integración que haga que la cordillera nos una, que podamos hacer más comercio, que podamos habilitar los puertos de esta región. Estuvimos hablando temprano con el Gobernador para poner en valor y que sea una realidad el Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso Binacional de San Francisco; de esa forma vamos a hacer que tanto lo que producimos en Catamarca y junto a otras provincias argentinas pueda ser traslado hacia los distintos lugares del mundo y que si tiene que haber algún valor agregado aquí en la región, lo haya. Esa es la combinación que vamos a hacer en todo lo que haga al comercio y la producción de las provincias”.

“Pero el tema que nos convoca hoy es la energía, y nosotros estamos en Catamarca ya trabajando con energías renovables. Habíamos presentado distintos planes en esta materia, como el Plan Renovar, en los cuatro años anteriores al gobierno de Alberto Fernández, y se presentaron por 1021 megavatios (mw) de energía fotovoltaica, y por razones de la economía, de esos 1021 mw llevamos ejecutados solo 61 mw y tenemos mucha necesidad de concretar este desarrollo energético por la minería del litio, que hasta hace un año producía 10mil toneladas al año, comenzó a 20mil toneladas, con ampliación a 40mil y proyección a las 60mil toneladas de carbonato de litio por año. Y esa es solo la empresa Livent, hay otras empresas que en la sumatoria llegarían a casi a 365mil toneladas. Hace un año el carbonato de litio estaba en cerca de 10mil dólares la tonelada, y ahora está pasando en los contratos a 45mil y en el mundo a los 70mil. No hay ningún proyecto de explotación que use menos de 50 mw en energía, y si contamos la energía que necesitará la región, estamos hablando de los 300 mw. Entonces estamos explorando la energía geotérmica; tenemos información que del otro lado de la cordillera, en la segunda región, en el Cerro Pabellón, tienen en explotación 81 mw. En la zona de Antofagasta, hay más de 200 volcanes estudiados, como Cerro Blanco, que tiene, a 800 metros de profundidad, 230 grados de temperatura. Estamos completando los estudios necesarios para poder apoyar con esta energía a la minería, que de otra manera no vamos a lograr llevarla adelante”, indicó el vicegobernador Dusso.

Sobre el final de su intervención, Rubén Dusso volvió a referirse al tema logístico, haciendo hincapié en la importancia de desarrollar el proyecto del Corredor Bioceánico: Hemos visto cómo están llegando líneas de alta tensión hasta cerca del paso de San Francisco, y en la otra zona de Tinogasta hacia el oeste hay una mina que están explotando. Hoy hablábamos con Julio Maturano que tiene que haber otras posibilidades de intercambio, donde nos ayudemos mutuamente y colaboremos para que la infraestructura que tengamos nosotros les sirva a los hermanos chilenos y la que los hermanos chilenos tienen nos pueda servir a nosotros también. Estamos aquí para tener una región con posibilidades para nuestra gente, con más desarrollo, con más oportunidades y vamos a seguir trabajando en ese sentido”.