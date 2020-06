Catamarca, entre las provincias que recibió más fondos por habitante desde Nación

Según el informe económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Catamarca es una de las cuatro provincias más beneficiadas por recursos per cápita durante el primer cuatrimestre del 2020, en donde las provincias recibieron $ 100.000 millones desde la Administración Nacional, en concepto de Transferencias No Automáticas (TNA). El 94 % de esos recursos fueron destinados a financiar gastos corrientes, mientras que el 6 % restante financió gastos de capital.

El IARAF explica que “con el fin de evitar la distorsión en el análisis de los valores absolutos, que muestran por ejemplo que la Provincia de Buenos Aires recibe 17 veces más que el promedio transferido al resto de las jurisdicciones, pero que a su vez, cuenta con una población 15 veces mayor, se introduce el análisis de las Transferencias No Automáticas per cápita diferenciando a su vez entre transferencias corrientes y de capital. En este caso, son las provincias de La Rioja y Santa Cruz quienes registran los niveles más altos per cápita, a pesar de que Buenos Aires reciba un monto total mayor”.

En ese marco, el informe remarca que “es importante denotar que las jurisdicciones con menores ingresos perciben un monto mayor de Transferencias No Automáticas per cápita que aquellas de ingresos altos. La misma conclusión es aplicada cuando se compara las jurisdicciones con baja y alta densidad poblacional. Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos y La Rioja, en relación con el grupo al que pertenecen, fueron las más beneficiadas. Se destaca que, en términos absolutos, el mínimo lo registra Santa Fe, quien recibió $ 1.169 promedio por habitante, mientras el máximo corresponde a La Rioja con el equivalente a $ 7.711 per cápita promedio”.

En el caso de Catamarca, el infome señala que en el primer cuatrimestre de 2020 percibió $ 4.179 por habitante, ubicándose solo por debajo de La Rioja ($.7.711), Santa Cruz (4.808) y La Pampa (4.493).



Transferencia de Capital

En cuanto a las Transferencias de Capital No Automáticas, en promedio, cada jurisdicción recibió en el cuatrimestre $130 pesos por habitante, destinados a financiar gastos de capital. La Rioja concentró un 30 % de aquellas y presenta un monto per cápita 35 veces mayor al nivel medio, que configura el nivel máximo y es de $4.473 pesos por habitante. Esto es causado porque el 97 % de las Transferencias de Capital que recibe la provincia son en concepto de “Asistencia Financiera a Provincias y Municipios”.

Las transferencias realizadas bajo este concepto a las demás jurisdicciones son clasificadas como transferencias corrientes, siendo el caso de La Rioja el único donde se considera transferencias de capital. Esto es fruto de los acuerdos federales mediante los cuales esa provincia, todos los años, recibe estas transferencias que en la práctica funcionan “como una suerte de coparticipación”.

Una vez eliminado el efecto distorsivo introducido por La Rioja, se identifica a las provincias de Salta ($ 458), Catamarca ($ 420) y Chaco ($ 414) como las que reciben el nivel más alto per cápita, superando los $ 400 pesos por habitante en el cuatrimestre. Por el contrario, San Luis es quien percibe el menor importe recibiendo cada habitante en los primeros 4 meses de 2020 un monto de $ 6 pesos, es decir, menos del 5 % del valor medio.

El 80 % de las transferencias de capital financian los seis principales programas nacionales, incluyendo en primer lugar al que fue mencionado al explicar el caso específico de La Rioja. El segundo programa con mayor participación corresponde a “Recursos Hídricos”, el cual percibió el 17 % del total y de los cuales son beneficiarios las provincias de Salta, Chaco, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.