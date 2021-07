Catamarca se reunió nuevamente con autoridades de Chile

El gobernador Raúl Jalil participó junto al vicegobernador Rubén Dusso de un nuevo encuentro internacional junto a autoridades del Gobierno de Chile para continuar los avances en el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico por el Paso de San Francisco.



En la reunión participaron Ignacio José Urcullú, delegado presidencial de Chañaral (Chile); Roberto Masso Briceño, representante del Corredor Bioceánico y presidente de la Cámara de Comercio Internacional Atacalar (Chile); Drew C. Watters, Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo y Gerente de DMBD, Capital Funding, Canadá; Fernanda Ávila, Ministra de Minería de Catamarca; y Sebastián Nóblega, Intendente de Tinogasta.



El gobernador Jalil celebró “este camino donde Chile también está teniendo una mirada federal de su país”. Y agregó: “Estamos planificando construcciones como un hospital y oficinas en la frontera para unificar criterios y ampliar la capacidad organizativa de nuestro paso entre países”.



Respecto al hecho de una conexión portuaria con el Pacífico, Raúl expresó: “Resulta una verdadera oportunidad tomando en cuenta la bajante histórica en sus aguas que está teniendo el río Paraná”. También remarcó, a modo de ejemplo, la ventaja que implica para la industria cárnica dicho proyecto entendiendo el ahorro en días de viaje hacia Oriente que tiene la producción sacada por el océano Pacífico, tal como prevé el proyecto del Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco. “Debemos mirar a Asia como una posibilidad concreta de progreso para nuestras regiones”, dijo el Gobernador catamarqueño.



El vicegobernador Rubén Dusso, responsable principal del proyecto en Catamarca, comentó que “se están haciendo en este momento todos los esfuerzos para que el ferrocarril vaya desde el puerto chileno hasta Recreo, así como a todos los puntos estratégicos del recorrido”. A estas declaraciones se suman los conceptos expresados anteriormente por el Vicegobernador catamarqueño sobre la “conveniencia del ferrocarril como segundo medio de transporte más económico (primero está el fluvial), para llevar adelante las logísticas de transporte de producción junto al símbolo histórico que significaría para el norte argentino la recuperación de sus vías férreas, así como la concreción de un proyecto de federalización de la matriz productiva como el corredor hacia Chile via Paso de San Francisco, pensado a comienzos del siglo XX y constantemente postergado por las visiones centralistas de los diferentes gobiernos de turno”.



Hablando del tránsito de productos que implicaría la concreción del corredor, el vicegobernador explicó a las autoridades chilenas que la llegada del ferrocarril “puede ayudarnos a triplicar la capacidad de producción de nuestras provincias gracias a la competitividad y rentabilidad que aporta a los productos el ahorro en logística y transporte”.



Dusso, además, explicó a los presentes sobre el Puerto Multimodal de Cargas y sobre las posibilidades que la minería tiene en la mano para poder aprovechar la ventaja de la Fundición Potrerillos, ubicada en el país trasandino, a la hora de exportar metales.



Por su parte, Ignacio José Urcullú dijo que “es bien sólido el camino que estamos construyendo para llevar adelante este corredor que nos permitirá crecer a cada una de las regiones involucradas”. En este punto, señaló que se prevé una reunión presencial en Chile para “sellar la unión entre las provincias y generar un marco que pueda proteger y aportar seguridad al proyecto integral del corredor bioceánico”.



La autoridad trasandina también indicó que la empresa minera Codelco “maneja la posibilidad de generar una nueva fundición de minerales de cara al crecimiento en la producción que implica este proyecto exportador”.



Drew C. Watters, a cargo del desarrollo financiero del proyecto desde el lado chileno, aclaró que “desde nuestro lugar haremos todo lo necesario para que este proyecto se lleve adelante y tendrá el apoyo del equipo que estamos formando tanto en Canadá como en Chile”, aclarando finalmente que se formará un equipo con igual objetivo también en Catamarca.



En el final tomó la palabra el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, quien consideró que “para nosotros estos avances son muy importantes ya que estamos trabajando junto al Ministerio de Planificación de la provincia en el Puerto Seco de Tinogasta, así como se ha presentado también la construcción de la Zona Primaria Aduanera que nos beneficiaría mucho y cuyo proyecto está presentado en Nación”, cerró.