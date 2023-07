Cerruti afirmó que el oficialismo hará campaña mostrándose "unidos y gestionando"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, reconoció que "la inflación y la inseguridad son la preocupación central de la gente" y destacó que el presidente Alberto Fernández "está absolutamente dedicado y trabajando todo el día" sobre esos temas.

"La inflación y la inseguridad son la preocupación central de la gente y en esos temas es en los que el Presidente está absolutamente dedicado y trabajando todo el día", sostuvo la vocera.

En conferencia de prensa y ante una consulta de Noticias Argentinas, la funcionaria nacional evitó dar precisiones sobre el rol que tendrá el mandatario en la campaña electoral de Unión por la Patria.

"Es el Presidente de la Nación, quien lleva adelante la gestión. En su momento decidió que no se iba a presentar para una nueva candidatura, porque entendía que su rol era preocuparse por cada día estar sobre la gestión y por sobre los problemas que tienen los argentinos. Los problemas no pasan por que haya una campaña electoral, por lo tanto hay que dar soluciones todos los días y en eso está trabajando el Presidente en conjunto con todo el Gabinete", señaló la ex diputada nacional.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que el próximo domingo se concrete una foto de unidad entre el jefe de Estado, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el precandidato presidencial Sergio Massa con motivo de la puesta en funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner, Cerruti manifestó: "Tanto el Presidente, como el ministro y la vicepresidenta tienen roles centrales y fundamentales en este gasoducto. Veremos cómo termina desarrollándose la actividad, pero los tres son parte central: se comenzó durante el Gobierno de Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández llevó adelante la obra, la impulsó y siguió cada uno de los pasos y el ministro de Economía permitió que esto se llevara adelante con la fuerza y rapidez con que se hizo".

"Estamos muy orgullosos de que ellos sean los que lideren esto que va a suceder el domingo", añadió.

Respecto a la campaña electoral, la portavoz amplió: "Estamos mostrándonos unidos y gestionando, que son las dos cosas que se están haciendo en este momento y es lo que están viendo los que tienen que votar en agosto y en octubre".