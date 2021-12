Cerruti: "El informe del FMI en algunos aspectos es tímido"

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti sostuvo que el diagnóstico que hizo el FMI sobre la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri "en algunos aspectos es tímido" y consideró que "es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo".



"No deja de sorprender que horas más tarde de la difusión del informe, el exministro Nicolás Dujovne dice que este fue un préstamo que le dieron políticamente a su plan de gobierno que fracasó", dijo Cerruti en rueda de prensa, en la que acusó a Juntos por el Cambio de "tomar deuda y endeudarnos y voltear un Presupuesto, lo que demuestra un grado de irresponsabilidad muy importante".



La portavoz sostuvo que el Fondo Monetario Internacional "tiene que ser más estricto cuando entrega préstamos que se convierten luego en deuda" y consideró que "no pueden ser otorgados a un espacio político porque compromete a muchas generaciones".



"La oposición debería leer este informe, esta crítica que hizo el FMI", dijo la portavoz. Volvió a cuestionar a Juntos por el Cambio por "querer dejar a un Gobierno sin Presupuesto cuando se está negociando" cómo pagar "la deuda que ellos mismos dejaron".



Por otro lado, Cerruti dijo que "estamos en un pico de contagios" de coronavirus por lo que exhortó a la población a completar los esquemas de vacunación, y afirmó que el Ministerio de Salud "monitorea día a día" la situación epidemiológica del país.



"La vacunación es un hecho colectivo, no individual. Las vacunas están, así que pedimos por favor a la población que complete sus esquemas de vacunación", dijo Cerruti para luego pedir "extremar los cuidados" ante las próximas Fiestas y vacaciones.