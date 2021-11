Cerruti: "Los precios de los medicamentos son una prioridad para el Gobierno"

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que los precios de los medicamentos “son una prioridad para el Gobierno nacional”, y aseguró que se verifica una recuperación de la actividad económica en los últimos meses, durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada.



“Para el Gobierno, el tema de los medicamentos es una prioridad. Una de las primeras medidas que tomó el presidente (Alberto Fernández) fue asegurar una provisión gratuita para los adultos mayores en cumplimiento de una promesa que hizo en la campaña electoral. Durante la pandemia hubo un aumento de los precios y, por eso, estamos con estas negociaciones con las empresas para fijar precios. Vamos a mantener también reuniones con las cámaras farmacéuticas”, señaló Cerruti en el marco de su conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.



Por otro lado, la portavoz consignó que en octubre la recaudación creció un 57 por ciento, un valor que “no se registraba desde 2015”, e indicó que se verifica “una recuperación de la economía” en las últimos meses de este año.



“Tuvimos este aumento en la recaudación y, además, en agosto los salarios le ganaron un 7 por ciento a la inflación. Son datos que muestran un crecimiento de la actividad y que vamos yendo a un país en el que se volverá a producir y a consumir”, destacó.



Por otro lado, Cerruti hizo un repaso de las actividades que cumplió el presidente Alberto Fernández durante su última gira por Europa, y ratificó que la Argentina “trabaja para logar el mejor acuerdo con el FMI”.



“El plan económico de Argentina no lo escribirá el FMI; estamos trabajando para logar el mejor acuerdo. El gobierno de (Mauricio) Macri contrajo una deuda de forma arbitraria e irracional. Nadie se llevará la plata del país a costa del hambre y la salud de nuestra gente”, reafirmó Cerruti en su diálogo con la prensa.



En otro orden, repudió la agresión del expresidente Mauricio Macri a un periodista del canal de cable C5N que cubría este miércoles su presentación en los tribunales federales de Dolores, donde concurrió a prestar declaración indagatoria en la causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, y afirmó que el Gobierno nacional “nunca silenció” a ningún medio de comunicación”.



“Repudiamos esa actitud de Macri de impedir el trabajo de un periodista y la actitud patotera que tuvo ante el juez de la causa (Martín Bava)", afirmó Cerruti, quien, por otro lado, sostuvo que "el Gobierno nunca silenció el trabajo de ningún periodista o medio de comunicación".



Además, en el marco de la conferencia de prensa, la portavoz de la Presidencia confirmó que quienes no votaron en las PASO del 12 de septiembre pasado podrán hacerlo en las elecciones generales del próximo 14.



“Es importante que la gente vaya a votar y si no lo hicieron en las PASO podrán hacerlo en la generales. Vamos a mantener medidas de cuidado sanitario como hubo en las pasadas elecciones”, señaló, al tiempo que anunció un cambio en la organización de las filas de espera en las mesas de votación para ese día.