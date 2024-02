CGT: El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida

Uno de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, destacó este sábado que la "acumulación de conflictividad social" que se aprecia en la sociedad está generando "todas las condiciones para que haya una nueva medida de fuerza" y responsabilizó al gobierno de Javier Milei por esa situación.

El dirigente gremial recordó en una entrevista radial que la reunión en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil -donde la CGT solicitaba un aumento del salario mínimo de $156.000 a $288.600- fue una "parodia".

"Lo del Consejo del Salario, de hacer una parodia, no dejar que podamos discutir con los empresarios, y la connivencia, por supuesto, de los sectores de la UIA y de CAME que estuvieron en la comisión de no hacer ninguna propuesta, y de plantear que les desfinancia a las empresas si suben un salario de $156 mil pesos, más el ajuste que está dado sobre los jubilados, sobre los salarios, va a generar condiciones de una acción sindical, no tengan dudas", dijo Daer en declaraciones a Radio Mitre.

"El paro no es o la huelga o la movilización, no es un fin en sí mismo, sino que tiene la finalidad de llamar la atención y generar un reclamo, producto de todas estas cosas que están pasando", destacó el dirigente del gremio de la sanidad (Atsa).

Daer, a su vez, desmenuzó la situación de los diversos gremios y explicó que "lo que sí va a pasar es que va a haber una cantidad de conflictos sectoriales por aumento de salario. Calculo que debe ser alrededor del 30% las actividades que han recompuesto salario y ninguna en forma satisfactoria, salvo alguna que tenga que ver con la exportación o con el sistema financiero".

"Ahora, viene una acumulación de conflictividad social importante, viene una conflictividad por actividades, una de ellas es la del sector salud, que estamos en un momento crítico en la negociación de paritarias, en la que no hemos avanzado, así que todo esto es muy probable que se vaya generando", concluyó el dirigente.