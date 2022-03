Chico amenazó con quitar las licencias a las empresas de transporte

Mientras los trabajadores y los representantes de la Unión Tranviarios Automotor, seccional Catamarca-La Rioja, se encaminan a reunirse con el Vicegobernador de la provincia, Ing. Rubén Dusso, desde la cartera que dirige Raúl Chico se deslizó la posibilidad de levantar las licencias a las empresas que incumplen con el servicio.

El Ministro de Transporte de la provincia confirmó que en la jornada de ayer las empresas recibieron el 100% de los fondos en concepto de subsidios y que, por lo tanto no debía haber existido el paro de transporte. Chico comentó, en diálogo con Radio Valle Viejo que solo a una de las patronales, por una cuestión administrativa, se le abonó con un cheque, y dijo que la misma no se presentó ayer a cobrarlo descartando desde ya tener responsabilidad por esta acción. En este punto, el funcionario destacó que el paro, que más allá del levantamiento del bloqueo, sigue vigente, es un tema de la patronal con el empleado de transporte.

El titular de la cartera deslizó, ante el incumplimiento de las patronales, la posibilidad de que a las mismas se les rescindan los contratos. Esto por considerar grave el no pago a los trabajadores teniendo transferidos los fondos desde el mediodía de ayer.

“El Estado tiene absolutamente todo al día. En el día de ayer se transfirieron $39 millones a las empresas y estas, según me informa el secretario general del gremio, no le pagaron a los choferes, por lo tanto el paro de hoy es una medida de los choferes a la patronal”, detalló. Luego comentó que justamente es la empresa El Nene, cuyos trabajadores con sus unidades bloquearon las avenidas, la que tiene inconvenientes en sus cuentas bancarias por lo que no se le puede transferir sino que se le emiten cheques.

Sobre sanciones a las patronales, el ministro sentenció: “vamos a evaluar con mucha seriedad esta situación y no descartamos quitarle las licencias a las empresas que no están cumpliendo”.