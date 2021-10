Chorros y vagos: quién es el joven que arremetió contra los políticos y del que todos hablan

Las palabras de Emiliano Federico Bondarchuk resonaron fuerte en La Matanza, bastión del oficialismo. Fueron una cachetada a la dirigencia política. Con 17 años subió al escenario de la Expo Joven y, micrófono en mano, dijo lo que él considera que piensa “el noventa por ciento de los jóvenes”. Sin pelos en la lengua, tildó de “chorros y vagos” a los políticos presentes.

“Estaban hablando sobre quiénes queremos ser a futuro y yo tengo una visión bien clara desde chico de quién quiero ser. Un sueño. Siempre soñé en ser chorro como la gente de acá y de muchos más por acá. Chorro y vago, el sueño de todo el mundo. Gracias”, fueron las palabras con las que Emiliano expresó su bronca contra los políticos y que recibieron una ovación inmediata del público presente.

El video se volvió viral en las redes sociales algunos días más tarde.

“Me sentí completamente aliviado”

Emiliano cuenta que, el martes 28 de septiembre, su colegio lo llevó, junto a su compañeros, a un evento organizado por el municipio de La Matanza. Allí supuestamente participarían de una charla sobre las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral actual. Su indignación se disparó cuando sintió que estaban en un acto partidario.

“Nos dijeron que iba a ser una charla de laburo joven, trabajo e innovación. Ese día fuimos los sextos y los séptimos años. Abrieron con una charla, no me acuerdo quién la dio, pero prácticamente no dijo nada. Fue algo vacío de contenido”, cuenta Emiliano sobre el evento ExpoJoven, que se organizó en un predio de Villa Luzuriaga, desde el 26 de septiembre al 2 de octubre, por el municipio que dirige Fernando Espinoza.

-¿Qué te impulsó a pedir la palabra durante el evento?

- Al comienzo habían dicho que si alguien quería decir algo podía subir. Venía escuchando una charla sobre innovación, robótica, uso de redes, pero vacía de contenido. Básicamente, contaban las cosas que dice todo el mundo, pero haciendo mucho hincapié en el papel del Estado. “Si vos querés ser un emprendedor, tené en cuenta al Estado” o “El Municipio es tu amigo”... cosas así. Cada cinco minutos metían un comentario de ese estilo. Hablaron Débora Giorgi, Nicolás Ritacco y Ezequiel Mercado. Después de escuchar todo eso, pedí hablar.

-Y ahí dijiste las palabras que se viralizaron en las redes sociales.

-Sí. Les dije que a mí me había inspirado mucho la charla, y que quería decir algo. Que yo desde chico siempre tuve un sueño: que cuando sea grande quería ser chorro y vago como todos ellos, como todos los políticos.

-¿Cuál fue la reacción de la gente?

-La mayoría me aplaudió y otros me fueron a dar la mano.

-¿Qué sentiste cuando terminaste de hablar?

-Me sentí completamente aliviado. Yo estaba harto de estar ahí. Me habían obligado a ir. Tenía algo adentro, como un nudo en la garganta. Necesitaba decirlo y me sentí bien.

Emiliano junto a sus amigos. El joven asegura que el noventa por ciento de los jóvenes que conoce piensa que los políticos son corruptos

-¿Qué repercusión esperás que tenga tu mensaje?

-Creo que les hice saber a los políticos que a la mayoría de la gente de mi edad no les caen bien. No los banca nadie. El noventa por ciento de los jóvenes que conozco creen que son unos chorros y la mayoría de la gente de La Matanza piensa lo mismo.

-¿Cómo siguió el evento después de eso?

-Cuando terminé de hablar, cancelaron todo lo que seguía, porque iban a sortear hamburguesas. Se suspendieron las hamburguesas [se ríe]. Y vinieron los de seguridad a preguntarme de qué colegio era.

“Son todos una manga de corruptos”

Emiliano vive en Laferrere. Actualmente cursa el sexto año en un secundario técnico de la zona cuyo nombre prefiere reservar. Dice que en el futuro le gustaría estudiar ingeniería en electrónica o sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, aunque no descarta vincularse a la política.

No está afiliado a ningún partido político, aunque ideológicamente se identifica con las ideas del candidato libertario Javier Milei. No votó en las PASO porque no figuraba en el padrón.

-Si pudieras votar, ¿por quién lo harías?

-No tengo una idea concreta, pero al oficialismo claramente no. Son todos una manga de corruptos.

-Tu mensaje es parecido al de Javier Milei, quien suele hacer hincapié en los privilegios de lo que llama “la casta política”.

-Sí. Me parece bien lo que él plantea. Ideológicamente es lo que siento que está más cerca mío.

-¿Cómo ves la gestión de Espinoza en La Matanza?

-A la gestión de Espinoza la veo muy mal. ¿Cómo puede ser que un municipio como el de La Matanza, uno de los más poblados de la Argentina, que tiene dinero para hacer obras siga habiendo inundaciones en el medio de la ciudad, que la gente no tenga agua, calles asfaltadas e iluminadas? Lo peor es que en el momento de las elecciones empiezan a hacer cosas. Es falta de voluntad y no de recursos.

“No tengo nada que agradecerle al Estado”

Emiliano tiene muy presente el recuerdo de su padre, quien falleció de cáncer en 2013, cuando él tenía tan solo 9 años. Trabajaba como barrendero en el Hospital de Niños de San Justo. “Mi papá era un tipo bondadoso, era común que le diera su plata para el colectivo a alguna persona que no llegaba a pagar los medicamentos en el hospital, y después él tenía que volver caminando. Y era honesto. Muchas veces se encontró cantidades grandes de guita y las devolvió, sin siquiera pedir algo a cambio”, cuenta.

La mamá de Emiliano es empleada doméstica, aunque actualmente no tiene un trabajo fijo. “Lo único que recibimos es la pensión de mi padre que encima es menor a la que nos correspondería. Nadie del estado, ni el municipio nos trató muy bien. No tengo nada que agradecerle”, resalta.

-¿Qué pensaría tu papá de tus palabras en la Expo Joven?

-Compartiría completamente que son todos unos chorros. (Fuente La Nación)